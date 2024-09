Piazza Cavalli gremita per Astrosamantha “Bisogna investire nello spazio, sono in gioco il nostro benessere e la nostra sicurezza”

“L’Europa è rimasta indietro nel settore aerospaziale. Bisogna investire perché in gioco ci sono il nostro benessere e la nostra sicurezza”. E’ il monito di Samantha Cristoforetti, l’astronauta ieri ospite del Festival del pensare contemporaneo. In una piazza Cavalli gremita ha dialogato con l’ingegnere Marcello Spagnulo e la giornalista Eva Giovannini. La necessità di rimettersi in pari, di fare squadra, si potrebbe dire, perché “soli siamo dei nani”, è stato il leitmotiv della chiacchierata. Un dialogo nel quale più volte si è parlato di guerra e di come lo spazio intorno alla terra sia sempre più un luogo cruciale in termini bellici, oltre che di opportunità economiche