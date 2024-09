Il 5 ottobre torna “Aromatica”, viaggio alla scoperta dei profumi del vino sulla strada dei Colli Piacentini

È tutto pronto per il secondo appuntamento di Aromatica, l’evento che celebra i profumi dei quattro vitigni principe della viticoltura piacentina. Il 5 ottobre, dalle 10.30 alle 18.30 torna l’appuntamento promosso dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini per scoprire il lato più sorprendente di Barbera e Croatina, quello aromatico. Queste le due varietà che si sposano per diventare Gutturnio!

È un evento diffuso su tutto il territorio: saranno ben quattordici le cantine che apriranno le porte ai visitatori con giochi, degustazioni e abbinamenti gastronomici alla scoperta degli aromi, in collaborazione con sedici tra food truck, agriturismo, ristoranti, laboratori di gastronomia, salumifici e caseifici, noleggio e-bike.

“Aromatica è un evento pensato per valorizzare il territorio, ma attraverso un senso, l’olfatto, con l’obiettivo di far conoscere gli aromi dei quattro vitigni principe della viticoltura piacentina in un percorso sensoriale di abbinamento con il cibo”, spiega la presidente della Strada, Elisabetta Virtuani.

“Gli appassionati e in generale anche le famiglie potranno passare una giornata alla scoperta di eccellenze gastronomiche in abbinamento ai vini proposti dalle cantine partecipanti”. Il tutto avverrà ancora una volta attraverso un gioco, che è quello proposto a tutti i partecipanti: mettere il naso nelle dieci essenze principali di Barbera e Croatina per riconoscere la segreta combinazione di sentori di fiori, frutti, spezie ed erbe aromatiche, riconoscibili poi in un calice. Un modo divertente e diverso dal solito per conoscere e apprezzare sempre di più i vini direttamente dal racconto del produttore.

Un ricco programma: numerose e diverse le proposte gastronomiche in abbinamento ai vini; si potranno visitare le cantine e passeggiare in vigna, partecipare a laboratori di stampa a mano su tessuto; i più audaci potranno arrivare in cantina in e-bike; non mancherà la musica.

Attraverso l’acquisto dell’Aroma Card di 5 euro si avrà accesso ad Aromatica scegliendo la cantina, prenotando online e partecipando al gioco con degustazione di un calice di vino, scoprendone attraverso l’olfatto, le peculiarità. Ci si potrà inoltre divertire giocando con i Cruciverba e i CruciPuzzle dedicati a Barbera e Croatina.

Per le informazioni, l’elenco cantine e l’acquisto dell’Aroma Card è disponibile la pagina dedicata sul sito stradadeicollipiacentini.it oppure bit.ly/Eventbrite-Aromatica-5ott24 .

Le proposte gastronomiche potranno essere prenotate direttamente alle singole cantine prescelte.