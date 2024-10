Come scegliere la stampante definitiva per lavoro o scuola

Che siate in ufficio o fra i banchi di scuola, una stampante di qualità è assolutamente fondamentale, ecco come sceglierla

Una buona stampante deve soddisfare una serie di requisiti per garantire efficienza, qualità e praticità nell’uso quotidiano, sia in ambito domestico che professionale. Prima di tutto, la qualità di stampa è fondamentale. Una buona stampante deve produrre documenti e immagini nitide, con colori accurati e dettagli precisi. Per ottenere risultati di alto livello, è importante considerare la risoluzione di stampa, espressa in DPI (punti per pollice): valori superiori a 1200 DPI garantiscono stampe dettagliate.

La velocità di stampa è un altro aspetto cruciale, specialmente in contesti lavorativi. Una stampante performante dovrebbe essere in grado di stampare rapidamente senza compromettere la qualità. In generale, la velocità viene misurata in pagine per minuto (PPM), e per documenti in bianco e nero, 20-30 PPM sono un buon standard.

La connettività è un fattore chiave per la comodità d’uso. Le stampanti moderne devono essere dotate di opzioni come Wi-Fi, Bluetooth o connessione Ethernet, che permettono di stampare da più dispositivi senza la necessità di cavi. Le stampanti multifunzione, che combinano funzioni di stampa, scansione, copia e, in alcuni casi, fax, sono particolarmente apprezzate per la loro versatilità.

Una stampante efficiente deve avere cartucce o toner facili da sostituire, con un costo per pagina stampata contenuto. Inoltre, un vassoio capiente per la carta e la possibilità di stampare fronte-retro automaticamente (duplex) sono funzionalità che migliorano la produttività. Infine, una buona stampante deve essere facile da usare, con un’interfaccia intuitiva, magari dotata di display touchscreen, per facilitare l’accesso a tutte le sue funzioni. Questi elementi garantiscono che la stampante sia un alleato prezioso per qualsiasi esigenza di stampa. Ecco due modelli consigliati:

HP Envy 6020

Epson Stampante Expression Home XP-2200

di Francesco Messina