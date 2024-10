Dalla Corea con innovazione: Hyundai Inster ridefinisce il concetto di city car

In un evento che fonde arte, tecnologia e design automobilistico, Hyundai ha scelto la suggestiva cornice della Casa degli Artisti a Milano per presentare al pubblico italiano il suo ultimo gioiello: il SUV ultracompatto elettrico Hyundai Inster

In un’epoca in cui la mobilità urbana sta rapidamente evolvendo, Hyundai lancia una sfida audace al mercato italiano con la presentazione della nuova Inster, un mini-SUV elettrico che promette di ridefinire gli standard della guida cittadina. In un evento esclusivo tenutosi presso la Casa degli Artisti a Milano, dal 27 al 29 settembre, il colosso coreano dell’automotive ha svelato questo gioiello tecnologico, fondendo sapientemente l’innovazione automobilistica con l’arte contemporanea e la cultura coreana. La Hyundai Inster si presenta come una vera e propria opera d’arte su quattro ruote. Nonostante le dimensioni ridotte, il passo di 2.580 mm assicura un’abitabilità sorprendente, sfidando le aspettative per un veicolo di questa categoria. Il design esterno è un trionfo di modernità e funzionalità. I fari anteriori a pixel non sono solo un elemento estetico distintivo, ma un vero e proprio manifesto tecnologico, affiancati da luci di posizione rotonde che conferiscono al frontale un aspetto unico e riconoscibile.

L’interno della Inster è un vero e proprio salotto tecnologico su ruote. Il cruscotto digitale da 10,25 pollici si fonde armoniosamente con lo schermo centrale dell’infotainment, creando un cockpit degno di un’astronave. La ricarica wireless per smartphone e l’illuminazione ambientale personalizzabile con 64 tonalità diverse non sono solo vezzi estetici, ma funzionalità che elevano l’esperienza di guida a nuovi livelli di comfort e praticità. Ma veniamo al succo, ovvero il capitolo motorizzazioni. La Inster si propone in due varianti, entrambe completamente elettriche. La versione base, con un motore da 97 CV e una batteria da 42 kWh, promette un’autonomia di 305 km (WLTP), ideale per gli spostamenti quotidiani in città e per brevi escursioni fuori porta. Per chi necessita di maggiore autonomia, la versione “long range” offre 115 CV di potenza e una batteria da 49 kWh, capace di percorrere fino a 355 km con una singola carica. Una delle caratteristiche più innovative della Inster è la funzione “Vehicle-to-Load”, che trasforma il veicolo in una vera e propria centrale elettrica mobile. Questa tecnologia permette di alimentare dispositivi esterni come biciclette elettriche, monopattini o persino elettrodomestici da campeggio, aprendo nuove possibilità di utilizzo del veicolo ben oltre il semplice trasporto. I preordini dovrebbero aprire nella seconda metà di ottobre 2024, e Hyundai si aspetta una forte domanda fin dai primi giorni.

La combinazione di design accattivante, tecnologia all’avanguardia, prestazioni elettriche competitive e praticità senza compromessi fa della Inster un serio contendente per il titolo di regina della giungla urbana. Resta da vedere come risponderà il mercato italiano a questa sfida coreana, ma una cosa è certa: quest’auto ha tutte le carte in regola per lasciare un segno indelebile nel panorama automobilistico del nostro paese.

di Lorenzo Apuzzo