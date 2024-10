Addio a Enrico Baldrighi, per anni nella grande famiglia della Cisl piacentina

E’ venuto a mancare nei giorni scorsi Enrico Baldrighi che per molti anni ha militato nella grande famiglia della Cisl piacentina. Nato a Lugagnano Val d’Arda il 3 ottobre 1943, dopo che i suoi erano sfollati da Piacenza causa la guerra, dopo gli studi inizia a lavorare alle Poste per diventare direttore commerciale dello sportello di via San Antonino a Piacenza.

“Aveva iniziato – ricorda Vito Altobello, che lo ha poi sostituito alla guida della categoria dei lavoratori postali – come lavoratore attento ai diritti altrui presso la sede centrale. Nel 1984 divenne segretario del Silp che rappresentava gli uffici postali della città, poi divenne anche segretario regionale della federazione poste e telecomunicazioni della Cisl (FPT) , fino a quando nel 1993 si costituì la SLP che è la sigla tutt’ora in essere”.

Enrico Baldrighi da giovane dimostra grandi doti organizzative e un particolare interesse per il mondo del volontariato, amante del calcio (che lo ha visto militare nelle squadre locali di Piacenza), apprezza la lettura e l’impegno: quando il tempo glielo permetteva, operava come volontario autista delle ambulanze presso l’Associazione Misericordia di Piacenza.

Agli inizi degli anni 2000 Enrico Baldrighi, ormai in pensione assieme ad altri amici (Ettore Bensi e Giuliani Scipione) fonda e dà vita a Piacenza all’associazione dei consumatori denominata Adiconsum promossa a livello nazionale dalla Cisl. L’associazione ha lo scopo di assistere e difendere dai soprusi e da ogni azione dannosa i consumatori.

“La morte di Enrico Baldrighi ha lasciato un vuoto nel piccolo mondo di Adiconsum, sottolinea Aurelio Carlo Vichi, che di Adiconsum è stato Presidente, e ogni volta che si entra nell’ufficio ci sembra di vederlo sorridere seduto alla sua scrivania pronto a fornire suggerimenti e assistenza a tutti coloro che bussano in cerca di aiuto. Ciao Enrico, gli amici di Adiconsum e della Cisl non dimenticheranno il tuo impegno, la tua onestà e la tua voglia di essere sempre in prima linea per aiutare gli altri”.