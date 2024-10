Lo sport per tutti: fondo sociale da 35mila euro per oltre cento giovanissimi

Sedici società sportive coinvolte, oltre cento giovani beneficiari, 35mila euro stanziati: è il bilancio della terza edizione del Fondo sociale per lo sport, il Bando promosso da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Banca di Piacenza e – per questa terza edizione – anche da Comune di Piacenza per assicurare il “diritto allo sport” ai ragazzi fino a 18 anni di età che appartengono alle fasce di popolazione meno abbienti.

Rivolto alle Associazioni dilettantistiche iscritte al Coni, con sede legale e operativa in provincia di Piacenza e nel comune di Vigevano, il Bando si era aperto nel luglio scorso Le realtà sportive hanno potuto inviare le segnalazioni di famiglie in situazione di difficoltà nel pagamento della quota associativa dei propri figli, a causa del basso reddito o della prole numerosa. È in questo caso che il Fondo si attiva con un contributo economico che consente ai giovani di non dover rinunciare a praticare la disciplina scelta, che risulta di fondamentale importanza nell’ambito del percorso di crescita, formazione e maturazione.