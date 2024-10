Vuole lanciarsi dal ponte sul Nure, i carabinieri lo tranquillizzano e lo salvano

L’uomo di 43 anni era seduto sul parapetto, i militari lo hanno tranquillizzato instaurando un dialogo e convincendolo a desistere. Poi è stato soccorso dal 118 e portato in una struttura sanitaria per accertamenti.

L’uomo voleva lanciarsi dal ponte della provinciale 587R che conduce a Cortemaggiore al confine tra le località Fossadello e Roncaglia che sovrasta il torrente Nure. Era seduto sul parapetto con le gambe sospese nel vuoto. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona bloccando il traffico stradale, poi si sono avvicinati all’uomo. Intanto un familiare era giunto sul posto, ma l’uomo era confuso, i militari lo hanno tranquillizzato instaurando un dialogo fiduciario e di mediazione e approfittando di un momento di distrazione sono riusciti a bloccarlo, ad allontanarlo dal parapetto e a metterlo in sicurezza.

Probabilmente un acceso diverbio in famiglia senza alcun motivo ha spinto il 43enne a raggiungere il ponte sul Nure, deciso a lanciarsi per togliersi la vita. Difatti in casa aveva provocato dei danni rompendo una televisione, alcuni oggetti e suppellettili vari.

Sono stati frangenti delicati e per fortuna il tentativo dei militari dell’Arma è andato a buon fine, anche grazie alla tempestiva segnalazione dei familiari che nella difficoltà e in questa situazione delicata, han fatto la cosa giusta ossia chiedere aiuto al 112.