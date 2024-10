Festa Gas Sales con record, anche Taranto si arrende ai biancorossi

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 3

GIOIELLA PRISMA TARANTO 1

(29-31; 25-23; 25-21; 25-18)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Kovacevic 18, Kedzierski, Ricci, Brizard 3, Mandiraci 18, Scanferla, Galassi 10, Simon 11, Andringa, Romanò 19, Bovolenta 1, Gueye, Loreti, Basso. All. Anastasi.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Santangelo, Luzzi, Held, Alletti, Hofer 16, Rizzo, D’Heer 10, Balestra, Gironi 13, Lanza 11, Alonso 5, Fevereiro, Zimmermann 3, Paglialunga. All. Boninfante.

Risultato storico per la Gas Sales che per la prima volta centra 4 vittorie consecutive nelle prime 4 giornate di Superlega e vola in vetta alla classifica. Contro Taranto è stata battaglia, perso il primo set i biancorossi si sono ritrovati e hanno rimontato grazie a Romanò top scorer e a Kovacevic mvp della gara. Gas Sales ora prima in classifica con 12 punti, prossimo turno in casa di Padova.