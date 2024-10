Che Classe al via: “La cosa più bella che ho imparato” è il tema per gli elaborati

Torna con l’ottava edizione Che Classe, il gioco del Gruppo Libertà che premia le classi piacentine: votazioni aperte da oggi, in palio tanto materiale scolastico che aiuterà le 138 classi vincitrici a rendere le giornate a scuola ancora più interessanti.

Votare è facilissimo: basta cliccare sul banner dedicato al gioco nella parte superiore della home di www.liberta.it, registrarsi (anche se avete già partecipato alle precedenti edizioni) e poi scegliere la propria classe preferita dal menù presente sul portale. E se siete già registrati su una delle piattaforme del Gruppo Libertà, basterà inserire nome utente e password e verrete autenticati!

Oltre al voto quotidiano, del valore di 1 punto, avete la possibilità di incrementare il punteggio con elaborati e bonus.

Per ciò che riguarda gli elaborati, il primo tema è stato proposto mercoledì scorso sui social di Libertà. Le tre opzioni si sviluppavano sul tema comune della scuola: ha vinto “La cosa più bella che ho imparato”, scelta dal 38% dei votanti. Un’idea che potrete sviluppare in tanti modi: potreste raccontarci di una materia, un argomento, oppure una canzone, un’emozione, una nuova capacità imparata proprio a scuola. Gli elaborati potranno essere inviati all’indirizzo [email protected] fino alle ore 23.59 del 3 novembre: oltre questa scadenza, non saranno considerati validi. Per ogni classe partecipante potranno essere conteggiati fino a 10 elaborati, ognuno del valore di 5 punti, per ognuno dei quattro temi previsti in questa edizione. Ma ciò non vieta a voi di inviarne tanti di più! Anche se non saranno utili per il punteggio, saranno bellissimi da vedere e coloreranno e riempiranno di belle parole la gallery che verrà creata su Facebook.

Attenzione anche ai bonus: il Centro Commerciale Gotico mostrerà ai visitatori dei codici che aumenteranno di 3 punti i vostri voti. Ogni mercoledì e domenica potrete recarvi in galleria e scoprire il codice da inserire durante la votazione. Attenzione, perché i codici verranno esposti solo al mercoledì e alla domenica, ma saranno validi anche per i giorni successivi, fino al “cambio”!

Seguite l’andamento del gioco su tutti i mezzi del Gruppo!