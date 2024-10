Hyundai Inster Cross: sfida la città e la natura

La nuova Inster Cross si propone come un SUV grintoso, compatto e dal prezzo competitivo: scopriamola

Hyundai amplia la sua gamma di veicoli elettrici con la nuova Inster Cross, un SUV compatto e versatile, progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un’auto ecologica senza rinunciare a stile e funzionalità. Se volete saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo completo dei ragazzi di tuttotek.it!

La Inster Cross si distingue per il suo look grintoso e robusto, perfetto per affrontare sia la giungla urbana che le escursioni fuori porta. I paraurti squadrati, le protezioni in plastica nera e le barre portatutto sul tetto sottolineano la sua vocazione outdoor, mentre i cerchi in lega da 17 pollici le conferiscono un aspetto dinamico e moderno.

All’interno, l’abitacolo è caratterizzato da un design pulito e funzionale, con una combinazione di materiali di alta qualità e dettagli colorati che creano un ambiente piacevole e accogliente. La versatilità è uno dei punti di forza della Inster Cross: i sedili posteriori sono frazionabili e reclinabili, permettendo di configurare l’abitacolo in base alle proprie esigenze. Inoltre, il bagagliaio offre un volume di carico generoso, ulteriormente ampliabile abbattendo i sedili posteriori.

La dotazione tecnologica è completa e all’avanguardia: il sistema di infotainment, dotato di un doppio schermo da 10,25 pollici, offre una connettività completa grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano i sistemi di assistenza alla guida più avanzati, per garantire la massima sicurezza a bordo.

La Hyundai Inster Cross è equipaggiata con un motore elettrico potente e silenzioso, in grado di garantire prestazioni brillanti e consumi ridotti. L’autonomia, grazie alla batteria ad alta densità energetica, consente di affrontare anche lunghi tragitti senza preoccuparsi di rimanere a piedi.

La produzione della Hyundai Inster Cross è prevista per i prossimi mesi, con l’arrivo sul mercato italiano previsto per la primavera del 2025. I prezzi non sono ancora stati ufficializzati, ma si prevede che la Inster Cross si posizionerà in una fascia di mercato competitiva, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

di Marta Gravina