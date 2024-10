Lynk & Co 02: la crossover elettrica che rivoluziona il mercato automobilistico italiano

Lynk & Co, il marchio automobilistico cinese che ha introdotto un innovativo concetto di mobilità condivisa, arriva in Italia con la nuova crossover-coupé elettrica, la Lynk & Co 02

Il panorama automobilistico italiano si prepara ad accogliere una novità che promette di scuotere le fondamenta del settore. Lynk & Co, il marchio cinese noto per le sue soluzioni innovative, sta per lanciare la 02, una crossover-coupé completamente elettrica che non solo ridefinisce l’esperienza di guida, ma rivoluziona anche il concetto di possesso dell’auto. Questo veicolo, infatti, può essere acquistato esclusivamente online sul sito ufficiale del brand. Per chi preferisce vedere e provare la vettura prima dell’acquisto, sono disponibili showroom a Milano e Roma. La 02 si presenta come un veicolo elettrico all’avanguardia, progettato per rispondere alle esigenze della mobilità sostenibile e urbana, ma anche per viaggi più lunghi.

Equipaggiata con un motore elettrico, questa crossover accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi e offre un’autonomia di 445 km grazie a una batteria agli ioni di litio da 66 kWh. La ricarica rapida consente di passare dal 10% all’80% di autonomia in soli 30 minuti con una colonnina da 150 kW, rendendola una soluzione pratica per chi cerca un’auto elettrica efficiente e veloce da ricaricare. Uno degli aspetti più interessanti della Lynk & Co 02 è la possibilità di condivisione della vettura attraverso l’app ufficiale del marchio. I proprietari possono infatti affittare la loro auto ad altri membri della community quando non la utilizzano, generando così un reddito extra.

Questo sistema di car sharing offre una visione innovativa della proprietà dell’auto, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo un uso più efficiente dei veicoli. Lynk & Co ha coinvolto la propria community nello sviluppo di alcune caratteristiche uniche della 02, come un clacson personalizzabile che emette suoni amichevoli per avvisare i pedoni, evitando così rumori troppo invadenti. All’interno, l’abitacolo è semplice ma ricco di funzionalità, con due caricabatterie wireless per smartphone e una Journey Camera integrata nello specchietto retrovisore, che consente di scattare selfie o foto di gruppo durante i viaggi. Con un bagagliaio da 410 litri, la Lynk & Co 02 offre uno spazio sufficiente per le famiglie o per chi ama viaggiare, mantenendo un design compatto e funzionale. La crossover elettrica rappresenta una nuova frontiera nella mobilità sostenibile, coniugando prestazioni, innovazione e accessibilità.

di Lorenzo Apuzzo