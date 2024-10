Eleganza e tecnologia al polso: Huawei Watch GT 5 Pro, lo smartwatch che fa la differenza

Design premium, funzionalità avanzate e autonomia sorprendente: il nuovo Huawei Watch GT 5 Pro ridefinisce l’esperienza smartwatch

Huawei ha lanciato il nuovo smartwatch Watch GT 5 Pro, il più recente modello della popolare serie GT. Questo dispositivo di fascia alta combina design elegante e funzionalità avanzate, sia per l’uso quotidiano che per l’attività sportiva. Se volete saperne davvero di tutto, vi rimandiamo alla recensione completa dei ragazzi di tuttotek.it!

Disponibile in due versioni (46 mm e 42 mm), presenta un display AMOLED da 1,43” o 1,32” con una risoluzione di 466×466 pixel, garantendo immagini nitide e una luminosità massima di 1200 nits per una visibilità eccellente anche all’aperto. La cassa in titanio e il vetro zaffiro conferiscono robustezza, mentre l’impermeabilità a 5 ATM lo rende adatto anche per il nuoto.

Il GT 5 Pro eccelle nella sensoristica: offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue (SpO2), qualità del sonno e dello stress, grazie alla tecnologia HUAWEI TruSeen 6.0 e TruSleep. Supporta oltre 100 modalità sportive, con un GPS integrato migliorato per tracciare percorsi e attività. La novità dell’ECG permette di monitorare la salute cardiaca con precisione. L’autonomia è uno dei suoi punti di forza: fino a 14 giorni di uso tipico per la versione da 46 mm e 7 giorni per la versione da 42 mm.

Il sistema operativo HarmonyOS offre numerose funzionalità, tra cui gestione delle notifiche, chiamate Bluetooth, musica offline e pagamenti contactless con NFC. Tra le novità spicca la modalità Golf, che mostra mappe dei campi e parametri specifici per i golfisti. Tuttavia, l’app Huawei Health, necessaria per gestire il dispositivo, potrebbe migliorare per quanto riguarda la disponibilità e la qualità delle applicazioni.

Il Huawei Watch GT 5 Pro rappresenta una scelta interessante per chi cerca uno smartwatch di qualità senza compromessi su design e prestazioni, disponibile su Amazon e nel negozio ufficiale a un prezzo competitivo.

di Marta Gravina