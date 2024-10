Prima classifica, in vetta la 4ªB della primaria di Ponte Dell’Olio a più di 1.000 punti

A solo una settimana dall’inizio del nostro gioco sono già 130 le classi che hanno iniziato a raccogliere punti. E alcune si sono messe veramente d’impegno si da subito, totalizzando un punteggio notevole e prezioso per le settimane che arriveranno.

Medaglia d’oro alla 4ªB della primaria di Ponte Dell’Olio, che non solo si guadagna il primo posto, ma lo fa superando abbondantemente la soglia dei 1.000 punti.

Un ottimo inizio per questi piccoli protagonisti, inseguiti a distanza dalla classe Gialla della materna Don Burgazzi di Carpaneto, a quota 574 punti.

Chiude il podio un’altra materna, la classe dei Gufi della scuola Giovanni Rossi, di nuovo di Ponte Dell’Olio.

Nella nostra Top8, ovvero le posizioni più ambite perchè per regolamento avranno accesso ai premi più sostanziosi, con 2.500 crediti da spendere in materiale scolastico, troviamo ancora un’altra materna, la Monosezione della scuola d’infanzia di Vigolo Marchese. Le altre classi in posizione privilegiata sono tutte della primaria: 4ªA della Giordani di Piacenza, 2ªA della scuola di Sant’Antonio, la 4ªC della Rodari di Podenzano e un’altra 4ªC, stavolta da Borgonovo.

Ma ricordiamo che in Che Classe le posizioni vincenti non si limitano alla prima posizione, o al podio: le classi premiate alla fine del “viaggio” saranno ben 138! La strada è lunga, e ci aspettiamo una competizione serrata: chissà che sorprese riserverà la prossima classifica!

Classifica 28 ottobre 2024