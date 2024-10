Porsche 911 GT3 2024: ancora più veloce, leggera e affilata

La nuova versione della leggendaria sportiva tedesca porta migliorie aerodinamiche, un restyling grintoso e prestazioni da brivido

La Porsche 911 GT3 torna nel 2024 con un restyling che punta a migliorare le sue prestazioni e l’appeal visivo. Se volete saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo dedicato dei ragazzi di tuttotek.it!

L’ultima evoluzione, appartenente alla serie 992.2, introduce alcune novità significative, tra cui fari Matrix LED, prese d’aria più grandi e nuovi profili aerodinamici. Tra gli aggiornamenti spiccano i braccetti anteriori a goccia, derivati dalla GT3 RS, che ottimizzano la deportanza e il raffreddamento dei freni.

Una novità importante riguarda la variante Touring, che per la prima volta offre l’opzione di sedili posteriori, combinabili con le sedute anteriori in carbonio per agevolare l’accesso. L’abitacolo mantiene l’avviamento a levetta tipico del modello e introduce un quadro strumenti digitale con modalità Track, che evidenzia solo le informazioni essenziali per la guida in pista.

Sotto il cofano, il motore rimane il 4.0 litri sei cilindri boxer, capace di erogare 510 cavalli e 450 Nm di coppia. Le prestazioni non deludono: con il cambio manuale a sei marce, la GT3 scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 313 km/h. Con il cambio PDK a doppia frizione a sette rapporti, l’accelerazione migliora a 3,4 secondi, con una velocità di punta di 311 km/h.

La riduzione del peso resta una priorità per la GT3: l’uso di una batteria agli ioni di litio, più leggera di 4 kg, e dei cerchi in alluminio riduce le masse non sospese di 1,5 kg. Con il Weissach package, che include elementi in carbonio come il tetto e i cerchi in magnesio, il peso scende a 1.420 kg. La versione Touring offre il pacchetto Leichtbau, con un tetto in fibra di carbonio e pannelli porta alleggeriti. Per chi cerca un’esperienza ancora più “da corsa”, il pacchetto Clubsport aggiunge una roll cage in acciaio, cinture a sei punti per il pilota ed estintore.

Questo aggiornamento conferma la GT3 come una delle sportive stradali più apprezzate, offrendo emozioni ancora più intense agli appassionati del marchio e agli amanti della guida sportiva.

di Marta Gravina