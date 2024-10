Pane gratis a Farini dopo le 19 con l’operazione solidale di Patricia e Philippe

Pane gratis a Farini dopo le 19. E’ l’operazione solidale e anti-spreco di Patricia Scrivani e Philippe Rozans del negozio di enogastronomia e panetteria “Edidon” in via Roma. La sera, dalle 19, con la chiusura, mettono in un cestino all’esterno del locale i prodotti di panetteria invenduti, dai croissant al pane, e chi ne ha bisogno può prelevarli senza dover pagare nulla.

“E’ a disposizione di chi lo vorrà – dicono i coniugi -. Tutto quello che rimane preferiamo regalarlo piuttosto che buttarlo. Speriamo di essere d’aiuto a qualcuno che per vari motivi non se la passa tanto bene”.