Le misteriose TV QLED: cosa sono?

Che cosa significa il termine “QLED” e quali sono le caratteristiche di questa tecnologia?

QLED è l’acronimo di “Quantum Light-Emitting Diode”, ovvero una tecnologia che sfrutta i Quantum Dot per creare immagini sui nostri schermi. Forse adesso avete più confusione in testa di prima, vero? Senza perderci in dettagli che solo un fisico potrebbe comprendere, i Quantum Dot vengono utilizzati nei televisori perché sono in grado di emettere fotoni con una lunghezza d’onda molto precisa. Il risultato? Questa tecnologia permette di riprodurre i colori con una elevatissima fedeltà e vividezza, regalando immagini straordinariamente realistiche. Ma cosa c’entrano i LED? Essenzialmente, i Quantum Dot non “brillano di luce propria” e hanno bisogno di una sorgente luminosa per riflettere la luce. Nei TV QLED, questa fonte proviene proprio dai LED, come accade nei televisori LCD tradizionali. In pratica, i Quantum Dot migliorano la qualità dell’immagine, ma la retroilluminazione a LED rimane fondamentale per il funzionamento del display.

Vantaggi e svantaggi. Il grande vantaggio dei TV QLED è la capacità di riprodurre un’ampia gamma di colori in maniera estremamente fedele, rendendo le immagini vibranti e realistiche. Tuttavia, un limite di questa tecnologia è legato alla retroilluminazione a LED, che può ridurre il contrasto, facendo apparire i neri meno profondi, più simili a grigi scuri. Sebbene tecnologie avanzate come i miniLED e i QD-OLED stiano mitigando questo problema, resta una questione presente in molti modelli attuali.

Scegliere un TV QLED. Di cosa dobbiamo tener conto nella scelta di un TV QLED? Vi sorprenderà sapere che non sono la risoluzione – con il 4K ormai standard e più che sufficiente – né la dimensione dello schermo, che dipende dallo spazio disponibile, i fattori più importanti. Il parametro chiave è il numero di zone di dimming: più zone ci sono, migliore sarà il contrasto e la resa dei neri. Un altro aspetto cruciale è il processore, che “costruisce” le immagini sullo schermo. La qualità visiva dipende molto dalla velocità di elaborazione e dalle funzionalità avanzate che questo componente è in grado di offrire.

Sicuramente il produttore di riferimento per la categoria è Samsung. Troviamo sia prodotti di fascia entry-level della serie QLED che prodotti di fascia alta come la serie Neo QLED che utilizza la tecnologia miniLED per ottenere un numero di zone di dimming molto elevato. Per saperne di più su come funzionano i televisori e come scegliere quello più adatto a voi, vi invitiamo a leggere la guida completa su tuttotek.it!

di Alberto Bacchin