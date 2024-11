Abarth 600e: lo scorpione elettrico alza l’asticella

Abarth ha svelato la nuova 600e, il suo B-SUV elettrico più potente mai prodotto dalla casa dello Scorpione

Abarth ha appena svelato la sua ultima creazione, destinata a ridefinire il concetto di B-SUV sportivo elettrico. La nuova 600e rappresenta un salto quantico nell’evoluzione del marchio dello Scorpione, combinando l’heritage sportivo con le più moderne tecnologie di elettrificazione. La nuova arrivata si presenta in due versioni distinte: la Turismo, pensata per chi cerca un perfetto equilibrio tra prestazioni ed uso quotidiano, e la straordinaria Scorpionissima, un’edizione limitata che celebra la storia del marchio con soli 1.949 esemplari – un numero non casuale che racconta una storia importante per gli appassionati del marchio. Il family feeling con la recente 500e è evidente, ma la 600e porta il linguaggio stilistico Abarth su un nuovo livello. Ogni elemento del body kit specifico non è solo un esercizio di stile: le modifiche aerodinamiche, testate in galleria del vento, contribuiscono attivamente alle performance del veicolo. I cerchi da 20 pollici diamantati e l’impianto frenante maggiorato sottolineano le ambizioni sportive di questo modello.

Derivata dalla FIAT 600e, l’Abarth 600e si presenta con un look aggressivo, arricchito da un body kit specifico, spoiler ottimizzato e cerchi in lega da 20 pollici. Tra i colori spiccano il Verde Acid, il Viola Hypnotic per la Scorpionissima e altri toni esclusivi. All’interno, il volante e i sedili sportivi Sabelt, in Alcantara per la Scorpionissima, rispecchiano la sua anima dinamica, mentre la tecnologia non manca: display digitale da 7 pollici, sistema infotainment con monitoraggio della coppia in tempo reale e un assistente vocale con tecnologia ChatGPT. La Scorpionissima introduce un sofisticato Sound Generator che ricrea le emozioni sonore tipiche dei motori Abarth. Un sistema intelligente che sa adattarsi alle condizioni di guida, regalando un’esperienza sonora coinvolgente ma mai invasiva. La 600e non è solo prestazioni pure: i sistemi ADAS di ultima generazione garantiscono un livello 2 di guida assistita, permettendo di godere della potenza in totale sicurezza.

La nuova Abarth 600e è già ordinabile presso le concessionarie del marchio. Un nuovo capitolo nella storia dello Scorpione che promette di elettrizzare gli appassionati del marchio e non solo.

di Lorenzo Apuzzo