Kia Niro Tri-Fuel: innovazione e sostenibilità nella nuova era dell’automotive

Futuro ecologico e prestazioni senza compromessi

Kia ha presentato la nuova Niro Tri-Fuel, un modello che segna un passo importante verso la sostenibilità nel settore automobilistico. Se volete saperne di tutto, vi rimandiamo all’articolo completo dei ragazzi di tuttotek.it!

Dotata del motore Smartstream GDI da 1,6 litri ad alta efficienza, questa vettura si distingue per il suo sistema trifuel che utilizza benzina, GPL ed elettricità. Questa innovazione risponde alle crescenti esigenze di mobilità ecologica e propone una soluzione pratica per ridurre le emissioni.

Un aspetto interessante della nuova Niro è la facilità d’uso: gli automobilisti possono passare dalla modalità GPL a quella a benzina senza avvertire differenze nelle prestazioni. Questo è vantaggioso per chi cerca un’auto ibrida che non comprometta l’esperienza di guida. Il cambio automatico a doppia frizione a sei marce, insieme a sospensioni posteriori a quattro bracci multilink e anteriori di tipo MacPherson, garantisce comfort e manovrabilità.

In termini di capacità, il serbatoio della benzina ha una capacità di 42 litri, mentre quello del GPL è di 40 litri, per un totale di 82 litri. Questa generosa capacità consente di percorrere fino a 1600 km con un pieno, riducendo così la necessità di rifornimenti. Nonostante l’aggiunta del serbatoio GPL, Kia ha progettato la Niro in modo che non venga compromesso lo spazio nel bagagliaio: il serbatoio del gas è collocato dove si trova solitamente il ruotino di scorta.

La Kia Niro Tri-Fuel è disponibile in tre allestimenti, ciascuno con prezzi differenti: l’allestimento Business a 34.450 euro, la versione Style a 37.200 euro e l’Evolution a 39.200 euro. Questa gamma consente ai clienti di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze economiche e funzionali.

In un contesto in cui la sostenibilità è centrale nel dibattito pubblico e nel settore automotive, la Kia Niro Tri-Fuel si presenta come una scelta interessante per chi desidera ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare al comfort. La combinazione di tecnologia avanzata e praticità rende questa vettura un punto di riferimento per la mobilità ecologica.

di Marta Gravina