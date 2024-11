Giornali scolastici: oggi con Libertà 8 pagine de L’Eco di Giulia del liceo Colombini

Oggi all’interno del quotidiano Libertà i lettori potranno sfogliare ben otto pagine de L’Eco di Giulia, la testata curata dalla redazione del liceo Colombini di Piacenza.

Un numero colorato e ricchissimo di argomenti, come sempre: molti degli articoli ideati, scritti e impaginati dai giovani redattori trattano della vita scolastica, e mettono in luce curiosità e opportunità del liceo. In questo numero per esempio trova spazio anche un interessante confronto tra il Colombini di oggi e quello degli anni Ottanta.

Tornano gli articoli in lingua, con due approfondimenti in inglese, e le esperienze di viaggio degli studenti. Un’intera pagina racconta l’ultima edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, mentre si getta uno sguardo sulla città con l’intervista all’assessore Gianluca Ceccarelli. E poi la musica, la letteratura e le tante passioni dei ragazzi, tutte da leggere.

Un numero ricco che la redazione ha deciso di dedicare alla compagna di scuola Aurora, che verrà ricordata nel prossimo numero del giornale scolastico.