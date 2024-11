Cucina smart: prepara ottime pietanze grazie alla tecnologia

Alcuni accessori smart per una cucina gustosa e all’avanguardia

Anche il mondo della cucina può avvantaggiarsi di dispositivi e device all’avanguardia, la tecnologia al servizio (anche) dei nostri pasti. Tra i migliori gadget da utilizzare in cucina vi sono, sicuramente, i cosiddetti “robot da cucina”. Un robot da cucina è un apparecchio versatile che semplifica molte operazioni. Una delle qualità più importanti è, per l’appunto, la versatilità: deve essere in grado di svolgere diverse funzioni come tritare, mescolare, impastare, frullare, cuocere a vapore e persino cucinare.

Maggiore è la varietà di funzioni, più utile sarà in cucina. Inoltre, un buon robot da cucina dovrebbe avere un motore potente, con una potenza minima di 600-1000 watt. La facilità d’uso è fondamentale; un’interfaccia intuitiva e chiara, insieme alla semplicità di montaggio e smontaggio delle parti, facilita la preparazione e la pulizia. Un altro gadget fondamentale è, chiaramente, la friggitrice ad aria, di cui più volte abbiamo evidenziato le caratteristiche. La capacità di cuocere dei piatti senza l’utilizzo di grassi è di fondamentale importanza per una dieta equilibrata e, inoltre, per risparmiare anche sulla bolletta.

Infine, ultimo apparecchio fondamentale in cucina è una vaporiera elettrica. Una vaporiera elettrica deve avere un buon sistema di riscaldamento che permetta di raggiungere rapidamente la temperatura necessaria per la cottura a vapore. La capacità del recipiente è importante, in quanto deve essere sufficiente per cuocere porzioni adeguate di cibo.

Un design modulare e impilabile è utile per sfruttare al meglio lo spazio, consentendo di cuocere diversi alimenti contemporaneamente. È essenziale che i materiali siano di alta qualità e privi di sostanze tossiche.

Scopriamo, insieme, alcuni modelli di riferimento per ogni tipologia di device indicato:

Moulinex FP2461

COSORI Friggitrice ad aria

Vaporiera di bambù organico

di Francesco Messina