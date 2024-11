BMW M 1000 RR 2025: la nuova superbike che punta al vertice del WorldSBK

Con 218 cavalli e un’aerodinamica rivoluzionata, BMW alza la posta in gioco nel mondo delle competizioni motociclistiche

BMW ha svelato la nuova M 1000 RR 2025, una superbike che si colloca ai vertici del settore e che sarà protagonista nel prossimo campionato WorldSBK. Per saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo completo dei ragazzi di tuttotek.it!

Il debutto arriva in un momento fortunato per la casa tedesca, che ha recentemente festeggiato il titolo mondiale WorldSBK 2024. La nuova moto, dotata di aggiornamenti significativi, promette prestazioni ancora più elevate rispetto al passato.

Il motore quattro cilindri in linea è stato potenziato e ora eroga 218 cavalli a 14.500 giri/min, un incremento di 6 CV rispetto alla versione precedente. Ma l’attenzione di BMW non si è concentrata solo sulla potenza: un grande lavoro è stato fatto sull’aerodinamica, con nuove ali in fibra di carbonio capaci di aumentare la deportanza sia in posizione eretta sia in piega. Queste migliorie garantiscono una maggiore stabilità anche alle velocità più elevate.

La nuova versione della M 1000 RR presenta anche modifiche tecniche degne di nota. L’impianto di scarico è stato rivisitato, riducendo il peso complessivo della moto e migliorando la gestione del calore. Anche il telaio ha subito un’evoluzione per garantire maggiore rigidità torsionale e una maneggevolezza ottimizzata, fondamentali per affrontare i circuiti più impegnativi del campionato. BMW ha inoltre perfezionato l’acceleratore per offrire una risposta ancora più precisa, permettendo ai piloti di mantenere un controllo eccellente in tutte le condizioni.

La M 1000 RR 2025 rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti da parte di BMW Motorrad, che vuole consolidare il proprio prestigio nelle competizioni motociclistiche. Con una combinazione di potenza, aerodinamica avanzata e nuove soluzioni tecniche, questa superbike è pronta a sfidare i principali concorrenti sui circuiti di tutto il mondo, dimostrando l’impegno della casa bavarese nell’offrire il massimo in termini di innovazione e performance.

di Marta Gravina