Elezioni regionali, Teodori: “Stop alla cementificazione in Emilia-Romagna”

“I numerosi eventi alluvionali in regione dimostrano la scarsa cura nella gestione del territorio”. Così Luca Teodori, candidato alla presidenza dell’Emilia-Romagna con la lista civica “Lealtà, Coerenza, Verità”, interviene sul tema del dissesto idrogeologico in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre.

“Esistono gravi responsabilità da parte di chi ha gestito la regione in questi anni, ma anche a livello nazionale. In Emilia-Romagna molti comuni, purtroppo, non hanno ancora approvato il Piano urbanistico generale, mentre ogni giorno vengono edificati, in media, due ettari di territorio,” prosegue Teodori. “Occorre fermare la cementificazione e incentivare la manutenzione.”