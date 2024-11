I cavalli del Mochi – Tra tradizione e innovazione – XNL Piacenza contemporanea, ore 18.30 il Direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese, Antonio Iommelli, sarà protagonista di un incontro di approfondimento dedicato alla tradizione della scultura equestre, con un focus particolare sui famosi cavalli in bronzo del Mochi che, ancora oggi, identificano la piazza centrale di Piacenza detta appunto dei Cavalli . Ingresso libero e gratuito.

250inPasseriniLandi – Biblioteca Passerini Landi in occasione dei 250 anni di storia, cultura e servizio alla comunità, la Biblioteca Passerini Landi propone un ricco programma di eventi, spettacoli, mostre, visite guidate, incontri con autori, laboratori e seminari. Alle 18, il programma della giornata prevede la presentazione dei libri Il sorriso di Caterina e Leonardo. La vita di Carlo Vecce, in dialogo con Anna Leonida.

Domani, Sabato 16

ROTTOFRENO

Pork Fest – Santuario Madonna del Pilastro, ore 19.30 serata all’insegna del buon cibo e della convivialità. Il menù include piatti come stinco, porchetta, costine, salame cotto e contorni, con dolce e bevande. Posti limitati – Prenotazione obbligatoria.

PIACENZA

Paolo Ruffini – Din Don Down – Teatro Politeama, ore 21 nuovo spettacolo di Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius. L’esibizione affronta il tema della religione con ironia, sfidando i confini del politicamente corretto e riflettendo sul concetto universale di Dio. Un esplosione di comicità, improvvisazione e disobbedienza, con la partecipazione di attori con disabilità e la musica dal vivo di Claudia Campolongo al pianoforte.

Antonella Questa e Claudia De Lillo (alias Elasti) – XNL Piacenza, ore 16.30 il primo appuntamento del festival Pulcheria vedrà protagonista Claudia De Lillo, creatrice del pluripremiato blog nonsolomamma.com, firma di Repubblica e voce di Caterpillar su Rai 2, nonché autrice del personaggio di Elasti. L appuntamento sarà arricchito dalla performance di Antonella Questa, che presenterà “I bambini cattivi non esistono”, una lezione-spettacolo sul superamento dei modelli educativi restrittivi del passato. Ingresso gratuito.

La vita è tutta un quiz! – Teatro President, ore 21 spettacolo musicale ideato da Uccio Genovese, in collaborazione con la Famiglia Piasinteina e Bulla Sport. Sul palco si esibiranno 17 tra cantanti e musicisti in un tributo a Renzo Arbore e alla sua Orchestra Italiana, celebrando i 100 anni della radio e i 70 della televisione. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione AMOP e all Associazione Malato Oncologico Piacentina.

GOTICOmics – Centro Commerciale Gotico per tutto il weekend torna la seconda edizione dell’evento dedicato a fumetti, cosplay e K-Pop. In programma ospiti speciali, talentuosi fumettisti, straordinari cosplay, laboratori creativi, una mostra di fumetti e coinvolgenti esibizioni di K-Pop dal vivo.

Fiera dei Vini – Piacenza Expo da oggi fino a lunedì 18 novembre, torna la seconda edizione della Fiera dei Vini al Piacenza Expo, una mostra-mercato dedicata ai terroir e ai protagonisti del mondo enologico. L evento offre un percorso tra diverse realtà vitivinicole italiane e internazionali, con oltre 200 vignaioli presenti. I visitatori potranno degustare e acquistare i vini esposti. Orario di apertura: sabato e domenica dalle 11 alle 19 – lunedì dalle 10 alle 16.30.

CASTELSANGIOVANNI

Presentazione del libro “Siamo tutti filosofi senza saperlo” – Centro Culturale, ore 18 nuovo appuntamento della rassegna letteraria Libri da vivere . Ospite dell’evento sarà Paolo Del Debbio, noto giornalista e scrittore, che presenterà il suo ultimo libro. Ingresso gratuito.

LUGAGNANO

Corti a Teatro – Teatro Anna Barani, ore 21 serata di videoproiezioni con cortometraggi dedicati al territorio, alle sue bellezze naturali, costumi e tradizioni. Ingresso a offerta libera. L’incasso sarà devoluto alla riattivazione del centro estivo di Santa Giustina.

CORTEMAGGIORE

Apertura stagione teatrale 2024/25 Teatro Duse ospite d onore Massimo Popolizio, celebre attore e vincitore di sei premi UBU, che presenterà Un Racconto del Nostro Tempo , un opera inedita dedicata a Giacomo Matteotti e ispirata al libro M di Antonio Scurati. Accompagnato dalle musiche dal vivo della violoncellista Giovanna Famulari, Popolizio offrirà un intensa riflessione sull ascesa di Mussolini.

VERNASCA

Max Ernst: alla corte della principessa – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie di Vigoleno esposizione temporanea dedicata a una delle opere più enigmatiche di Max Ernst, realizzata tra gli anni 20 e 30 del Novecento: Une semaine de bonté. Attraverso 18 stampe tratte da un’edizione del romanzo per immagini, il progetto si integra con le attuali visite guidate al castello, esplorando il legame tra il borgo e l artista. La mostra sarà visitabile nei fine settimana fino al 30 marzo.

November Wine – Bacedasco Basso oggi e domani torna la 17ª edizione della tradizionale festa del vino novello organizzata dai viticoltori di Bacedasco. A partire dalle 19 sarà possibile gustare l ottimo vino, di produzione locale, e deliziare il palato con squisite specialità gastronomiche piacentine, servite in ambiente coperto e riscaldato.

CASTELLARQUATO

Un Mondo di Presepi – Palazzo del Podestà nei suggestivi spazi del Mezzanino sarà possibile ammirare fino al 12 gennaio 2025, una rara rassegna di oltre cento natività provenienti da tutto il mondo, preziose testimonianze di usi e tradizioni diverse che raccontano lo spirito del Natale da ogni angolo del pianeta. La mostra sarà aperta tutti i giorni festivi e prefestivi con i seguenti orari: 10.30 – 12.30 e 14.30 – 18.

GRAZZANO VISCONTI

Il Natale di Grazzano Visconti oggi e domani per le vie del piccolo borgo medievale, dalle 10 alle 19, potrete passeggiare tra le innumerevoli bancarelle di maestri artigiani, immersi in luci, profumi e addobbi. Tanti gli eventi in programma: villaggio e casa di Babbo Natale, ufficio postale, Polo Nord, circo degli Elfi, spettacoli di magia, ruota panoramica, pista di ghiaccio, scivolo gigante e un area ristoro con food truck e posti a sedere. L ingresso al borgo è gratuito, senza necessità di prenotazione.