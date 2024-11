SSD esterni e microSD: i migliori dispositivi d’archiviazione per i viaggiatori

SSD esterni e microSD, i dispositivi perfetti per andare in viaggio e conservare i propri ricordi

I viaggiatori amano fotografare, girare video e filmati dei propri spostamenti e conservare questi ricordi risulta essere fondamentale oltre che estremamente appassionate. Esistono dei dispositivi d’archiviazione perfetti con funzionalità diverse. Scopriamo le caratteristiche degli SSD esterni e delle microSD.

Un SSD esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che utilizza la tecnologia Solid State Drive (SSD), basata su memoria flash, per conservare i dati. A differenza dei tradizionali hard disk esterni (HDD), l’SSD non ha parti meccaniche in movimento, il che lo rende molto più veloce e resistente agli urti. Questo tipo di unità offre tempi di trasferimento molto rapidi e dimensioni compatte, ideali per chi ha bisogno di portare con sé file e documenti. Inoltre, grazie alle sue caratteristiche, è più durevole e affidabile nel tempo. Gli SSD esterni si collegano solitamente tramite porte USB-C o Thunderbolt, garantendo una connessione stabile e veloce con computer e altri dispositivi.

Le microSD sono schede di memoria di piccole dimensioni invece, utilizzate per espandere la capacità di archiviazione di dispositivi come smartphone, fotocamere e droni. Nonostante le loro dimensioni ridotte, possono contenere grandi quantità di dati, da pochi gigabyte fino a oltre un terabyte. Le microSD si distinguono per la loro velocità di lettura e scrittura, che varia a seconda della classe di prestazioni, e sono molto versatili grazie agli adattatori che le rendono compatibili anche con dispositivi che utilizzano schede SD di dimensioni standard.

Scopriamo un modello di riferimento per ogni categoria:

SSD Samsung T7

Samsung Memorie MB-ME512GA EVO Select

di Francesco Messina