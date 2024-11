Nuova classifica aggiornata e nuovo tema: focus sugli sport che amate praticare

Con l’inizio della settimana e una nuova classifica che mostra salite e discese dei nostri protagonisti arriva anche il risultato del sondaggio lanciato mercoledì scorso sui social di Libertà.

Tra le tre opzioni possibili, a vincere è stato “Lo sport che amo praticare”: sarà questo ciò che potrete raccontarci attraverso i vostri elaborati, disegni e temi, e che potrà farvi guadagnare punti preziosi ai fini della graduatoria.

Magari in questo sport siete dei campioni, oppure potreste averlo appena iniziato, o ancora potreste non essere tra i migliori, ma amarlo tantissimo: pensate alla disciplina nella quale mettere il cuore, e spiegateci anche perché è così bello e importante per voi. Avete tempo fino alle consuete 23.59 di domenica 1° dicembre per inviare i vostri elaborati all’indirizzo [email protected].

Intanto continuate a votare: c’è ancora tempo per coinvolgere sempre più persone e guadagnare punti preziosi per salire nella nostra classifica!

Classifica 18 novembre 2024