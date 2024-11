A Zona Sport i giovani piacentini protagonisti nel pattinaggio, scherma e karate

Ieri, 19 novembre, durante l’ultima puntata di “Zona Sport”, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere più da vicino alcuni degli atleti piacentini che stanno emergendo nel panorama del pattinaggio, dello scherma e delle arti marziali.

pattinaggio, Piace Skaters e il trionfo nel downhill

Partendo dal pattinaggio, il giornalista Marcello Tassi ha aperto “Zona Sport” con i ragazzi della Piace Skaters, Adrian Gumanita e Samuele Paradasi, che quest’anno hanno trionfato a livello giovanile nel downhill. Un successo che li ha visti conquistare ben tre titoli italiani, insieme alla loro compagna di squadra Matilda Epifani.

“Abbiamo vinto tre titoli italiani, io, Samuele e la nostra compagna Matilda Epifani – ha raccontato Gumanita – e il prossimo anno puntiamo a confermarci in Italia”

Paradasi, che quest’anno è stato anche convocato in Nazionale, ha avuto l’opportunità di confrontarsi con alcuni tra i migliori atleti mondiali della disciplina. “E qualcuno l’ho anche battuto…Nel 2025 ci sarà l’appuntamento europeo e spero di poter partecipare”. Ha esordito l’atleta.

Scherma: il talento familiare dei Monaco

La seconda parte del programma è stata dedicata alla scherma, dove Francesco e Valentino Monaco, del circolo “Pettorelli”, stanno facendo la differenza. Francesco, già esperto spadista, ha raccontato di come il figlio Valentino abbia seguito le sue orme fin da giovane: “Io ho iniziato a praticare la specialità della spada da piccolo, a Piacenza ho avuto la possibilità di insegnare e al “Pettorelli” Valentino mi ha seguito entrando a far parte della squadra di spadisti”.

Per Valentino, allenato dal padre, non è un problema combinare i ruoli di genitore e allenatore: “Anzi è un bene, anche se a volte si fa fatica a distinguere la figura del padre da quella dell’allenatore. Prossimi impegni? I regionali a Piacenza e il circuito Under 17 in Francia”.

Karate: Granelli e Dallavalle pronte per le sfide nazionali e internazionali

Infine, nella terza parte di “Zona Sport” si è parlato di karate, con due giovani promesse del Karate Piacenza Farnesiana: Gaia Granelli ed Eva Dallavalle. Le due atlete sono pronte ad affrontare una stagione impegnativa: “Infatti saremo ai campionati italiani e in seguito alla Coppa del Mondo dove troveremo le più forti nella categoria Cadette”. Il sogno? Per Eva “entrare a far parte della Nazionale italiana per potermi giocare titoli importanti”.