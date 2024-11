Una nuova classifica e un intero album per raccogliere le vostre opere creative

Prosegue la corsa dell’ottava edizione di Che Classe: oggi una nuova classifica vi aggiorna sui punteggi delle vostre classi preferite. Anche se mancano ancora alcune settimane alla conclusione di questo percorso, è importante attivarsi fin da oggi per poter scalare la classifica e rientrare nelle prime 138 posizioni, quelle che danno diritto a uno dei premi previsti dal regolamento.

Ogni giorno potete esprimere la vostra preferenza: 1 punto per ogni voto, tre punti in più inserendo il codice bonus del Centro Commerciale Gotico, e poi 5 punti (fino a un massimo di 50 per ogni tema) per gli elaborati inviati all’indirizzo [email protected].

Da qualche giorno questi elaborati compongono un bellissimo album pronto per essere sfogliato, e che verrà completato con tutti gli elaborati che riceveremo: centinaia di opere creative che raccolgono la vostra creatività! Intanto, fino al 1° dicembre, il tema rimane “Lo sport che amo praticare”: siamo impazienti di ricevere disegni e pensieri per continuare a giocare!

Classifica 21 novembre 2024