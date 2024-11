Huawei Mate 70: svelata la data di lancio e le straordinarie novità della serie

Quattro modelli, prestazioni da top di gamma e un sistema operativo rivoluzionario: tutto quello che c’è da sapere sulla serie Mate 70 in arrivo

Huawei ha ufficializzato il lancio della nuova serie Mate 70, previsto per il 26 novembre in Cina. Se volete saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo dedicato dei ragazzi di tuttotek.it!

La gamma comprenderà quattro modelli: Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e l’esclusivo Mate 70 RS Ultimate Edition. L’annuncio è stato accompagnato dalla diffusione di una lista di specifiche tecniche che ha alimentato l’attesa per questi smartphone di fascia alta.

I preordini per i nuovi dispositivi sono già stati avviati. I modelli Mate 70 e Mate 70 Pro saranno dotati di un massimo di 12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, con opzioni cromatiche che includono Obsidian Black, Spruce Green, Hyacinth Purple e Snow White. Il Mate 70 Pro+ si distinguerà per una configurazione avanzata con 16 GB di RAM e 1 TB di storage, e sarà disponibile nei colori Ink Black, Blue, Gold with Silver e Feather White. L’edizione di punta, il Mate 70 RS Ultimate Edition, sarà proposta in varianti Black e Red, ma i dettagli tecnici relativi alla memoria non sono ancora stati resi noti.

Tutti i modelli della serie saranno equipaggiati con il sistema operativo HarmonyOS Next, una scelta che segna una netta separazione dall’ecosistema Android, rendendo i dispositivi incompatibili con le app e i giochi progettati per tale piattaforma.

Gli smartphone della serie Mate 70 disporranno di certificazioni avanzate per la resistenza a polvere e acqua. Sebbene il lancio sia inizialmente previsto solo per il mercato cinese, Huawei ha già anticipato l’intenzione di estendere la disponibilità della serie a livello internazionale nel corso del prossimo anno. Tuttavia, durante la presentazione ufficiale, non si prevede l’annuncio di dettagli concreti riguardo alla distribuzione globale.

Con queste premesse, la serie Mate 70 si prepara a conquistare l’attenzione degli appassionati di tecnologia, posizionandosi come un punto di riferimento per l’innovazione e le prestazioni.

di Marta Gravina