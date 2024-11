Piacenza si accende: l’albero di Natale e gli eventi di magia e luci del 23 e 24 novembre

Il Natale si avvicina, con una giornata ricca di eventi a Piacenza: sabato 23 novembre alle 18, termina il conto alla rovescia per l’illuminazione dell’albero di Natale in piazza dei Mercanti e l’accensione del tappeto di luci in piazza Cavalli. A rendere magico l’evento, il carillon vivente con una ballerina che danzerà sulle note del pianoforte, accompagnata da un mimo veneziano.

Già a partire dalle 10, si apriranno gli stand del tradizionale mercatino in piazza Cavalli, che sarà operativo fino alle 20. Nel pomeriggio, in piazzale Plebiscito, si potranno visitare le casette della solidarietà, con una giostra trenino per i più piccoli, attiva dalle 15.30 alle 19.

L’ animazione prenderà il via alle 16, con gli elfi trampolieri e Babbo Natale sotto l’ombra di Palazzo Gotico. Alle 17.30, la Banda Ponchielli partirà da piazza Duomo per un’esibizione itinerante, attraversando via XX Settembre e proseguendo per Corso vittorio emanuele.

Non mancherà anche il trenino di Natale gratuito che collegherà il pubblico passeggio a via Sopramuro, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 (in mattinata, infatti, saranno in vigore le limitazioni al traffico legate alla manifestazione podistica “4 Piazze Running”).

Domenica 24 novembre, invece, il trenino sarà attivo dalle 14.30 alle 19, mentre dalle 15 alle 18 Babbo Natale incontrerà i bambini in piazza Cavalli.

Sempre domenica, dalle 15.30 e alle 17, sarà protagonista lo spettacolo “Extreme Magik“, un’ esibizione di magia con un mago che sembra più piccolo del suo mazzo di carte.