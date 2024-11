Alfa Romeo Stelvio 2025: il SUV che ridefinisce eleganza e innovazione

Design rivoluzionario, dimensioni ampliate e un futuro elettrico: la nuova Stelvio è pronta a conquistare il mercato premium.

Alfa Romeo ha svelato alcune anticipazioni sulla nuova Stelvio 2025, il SUV rinnovato che promette di sorprendere per stile e tecnologia. Se volete saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo dedicato dei ragazzi di tuttotek.it!

Tra le innovazioni più interessanti spicca l’uso di vetro scuro per collegare visivamente il terzo finestrino laterale al lunotto posteriore, una scelta già apprezzata su modelli come la Mini e la recente Alfa Romeo Junior. Al posteriore, invece, una barra luminosa orizzontale dona un tocco moderno, richiamando soluzioni simili presenti su SUV di fascia alta come la Porsche Macan.

La nuova Stelvio sarà costruita sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, che andrà a sostituire la precedente piattaforma Giorgio. Questo cambiamento permetterà al SUV di crescere nelle dimensioni: il passo sarà compreso tra 2,8 e 3,0 metri, rendendolo più lungo di circa 7-8 centimetri rispetto al modello attuale.

Il design porta la firma di Alejandro Mesonero-Romanos e si arricchisce di dettagli distintivi, come i triangoli ispirati alla 33 Stradale, presenti sia nel frontale sia nei gruppi ottici posteriori. Quest’ultimi includeranno due barre luminose, una superiore dritta e una inferiore cuspidata, conferendo al veicolo un look elegante e futuristico.

La Stelvio 2025 sarà lanciata inizialmente in una versione completamente elettrica, sottolineando l’impegno di Alfa Romeo verso la mobilità sostenibile. Tuttavia, grazie alla flessibilità della piattaforma STLA Large, sarà possibile integrare anche motori termici in un secondo momento.

Tra le varianti previste, figura la versione EREV (Extended Range Electric Vehicle), che unisce un motore elettrico a un piccolo motore termico per estendere l’autonomia. Nonostante il suo grande potenziale, questa opzione potrebbe non essere disponibile al momento del lancio.

Con la Stelvio 2025, Alfa Romeo punta a consolidare la sua posizione nel segmento dei SUV premium, combinando design iconico, tecnologie avanzate e una spiccata attenzione alla sostenibilità. Le innovazioni introdotte rappresentano un’evoluzione importante per il marchio, pronto a rispondere alle sfide di un mercato in costante cambiamento.

di Marta Gravina