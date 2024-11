Bugatti Mistral: un record che sfida i limiti della velocità

Un nuovo capitolo nella storia delle hypercar: la Bugatti Mistral stabilisce un record di velocità, diventando la cabrio più veloce al mondo

Nel panorama delle hypercar, pochi nomi evocano la stessa aura di esclusività e potenza di Bugatti, e con la sua ultima creazione, la Mistral, la casa automobilistica francese ha appena scritto un nuovo capitolo nella storia delle auto da record. Con una velocità massima impressionante di 453,91 km/h, la Bugatti Mistral ha conquistato il titolo di cabrio più veloce del mondo, superando di gran lunga tutte le altre vetture aperte in circolazione. Questo traguardo è stato raggiunto nel celebre tracciato di Papenburg, in Germania, sotto l’attenta supervisione degli emissari del TUV, l’organismo di certificazione tedesco. La Mistral, un’auto straordinaria sotto ogni aspetto, ha fatto uso del leggendario motore W16, un cuore meccanico che ha rappresentato il punto di riferimento per Bugatti per oltre 20 anni. Questo motore ha alimentato molte delle vetture più iconiche della casa automobilistica, tra cui la celebre Bugatti Veyron.

Ora, il motore W16 ha trovato il suo canto del cigno proprio sulla Mistral, che segna una pietra miliare nella storia del marchio. Nonostante il record di velocità stabilito dalla Mistral, la vettura non ha ancora soddisfatto tutti i requisiti per entrare ufficialmente nel Guinness World Records. Infatti, per ottenere il riconoscimento mondiale, l’auto deve completare il percorso in entrambe le direzioni e calcolare la velocità media. Questo è lo stesso ostacolo che aveva incontrato la Chiron Super Sport 300+, che nel 2019 aveva superato i 490 km/h ma solo in una direzione, lasciando il titolo di auto di serie più veloce al mondo alla SSC Tuatara, con i suoi 474 km/h realizzati in entrambe le direzioni. La Bugatti Mistral che ha stabilito il nuovo record è stata denominata Bugatti Mistral World Record Car. Un’esclusiva versione della Mistral, questa vettura è stata personalizzata con una livrea bicolore che richiama la Bugatti Veyron Super Sport, la quale aveva detenuto il record di velocità tra il 2010 e il 2017.

La Bugatti Mistral ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo delle hypercar, consolidando la reputazione del marchio come simbolo di eccellenza, innovazione e performance straordinarie. Questo nuovo successo non fa che confermare che Bugatti continua a spingere oltre i confini dell’ingegneria automobilistica, offrendo ai suoi fortunati proprietari esperienze uniche e, ovviamente, la possibilità di possedere un pezzo di storia.

di Lorenzo Apuzzo