La comunità agricola celebra la fine della stagione dei raccolti e dona ai bisognosi

Il mondo agricolo di Castel San Giovanni ha recentemente vissuto un momento di festa e gratitudine, in occasione della celebrazione di fine stagione dei raccolti. Un evento che ha visto riuniti gli agricoltori per rendere grazie alla terra e per una nobile causa: la solidarietà verso chi è in difficoltà.

Sul piazzale della chiesa di San Rocco, i lavoratori della terra hanno esposto i frutti delle loro terre e, al termine dei riti religiosi, i prodotti agricoli sono stati donati a famiglie in difficoltà.

La giornata è proseguita con la benedizione dei mezzi agricoli e con un pranzo conviviale che ha riunito la comunità nella sede degli scout.