L’atleta paralimpico Devicenzi si racconta: “Sogno di pedalare fino a 100 anni”

Andrea Devicenzi, atleta paralimpico, imprenditore e formatore, ha condiviso la sua storia di determinazione al Circolo dell’unione di Piacenza, in un evento voluto e organizzato dalla Compagnia delle opere. Andrea si è raccontato di fronte ad una platea composta da atleti della squadra sitting volley VAP, imprenditori ed esponenti politici locali.

Presenti, tra gli altri, la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi con il consigliere Andrea Fossati, il neo-consigliere regionale travese Lello Albasi, il parroco di Alseno Don Mimmo Pascariello in rappresentanza dell’Associazione Bottigelli, il presidente di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli, il presidente dei Giovani Commercialisti di Piacenza Fabio Maggi, la delegata provinciale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marta Consonni, oltre ai molteplici sostenitori di Volley Academy Piacenza.

la storia dell’atleta e la sua rinascita

Andrea ha saputo toccare le corde della motivazione ripercorrendo a ritroso il suo percorso iniziato dalla ridefinizione della parola “impossibile”. Colpito da un grave incidente in giovane età che aveva determinato l’amputazione di una gamba per Andrea la vita “non aveva di fronte un tunnel ma un muro che mattoncino dopo mattoncino poteva essere abbattuto”.

Dal ritorno in canoa l’atleta ha saputo lasciare il segno pedalata dopo pedalata firmando imprese sempre nuove: da un’avventura in India immortalata in foto con pixel sgranati fino alla realizzazione di docufilm come “On the Road” che celebra le 1600 miglia percorse in bici sulla Blues Highway e che sta riscontrando pareri piuttosto positivi in diversi festival.

“Sono partito dai sei chilometri che separavano la casa della mia famiglia dal paese – ha spiegato Devicenzi -. Avevo i crampi alla gamba ma non mi sono mai fermato e sogno di poter pedalare fino a cent’anni. Impossibile è una parola che non fa che stimolarmi”.

Al termine della serata Andrea ha ricevuto dal presidente VAP Corrado Marchetti e Mario Lucenti, direttore di Compagnia delle Opere Emilia Romagna, una maglietta utilizzata nelle fasi di riscaldamento dalla squadra di sitting volley VAP con l’augurio di poter presenziare ad alcuni degli allenamenti.