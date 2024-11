Amazon amplia la famiglia Echo: arrivano Echo Show 21 ed un nuovo Echo Show 15

Tecnologia, design e funzionalità: i nuovi Echo Show rivoluzionano la smart home

Amazon continua a innovare il settore dell’elettronica di consumo, lanciando due nuovi dispositivi della gamma Echo Show: l’attesissimo Echo Show 21, il più grande di sempre, e una versione aggiornata dell’Echo Show 15. Se volete saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo completo dei ragazzi di tuttotek.it!

Progettati per migliorare la gestione domestica, l’intrattenimento e la Casa Intelligente, entrambi i modelli puntano su un mix di design moderno, tecnologie avanzate e versatilità. Disponibili su Amazon.it, i prezzi partono da 329,99 € per l’Echo Show 15 e 439,99 € per l’Echo Show 21.

Con l’integrazione di uno schermo di grandi dimensioni, Amazon ha rivoluzionato il modo di utilizzare Alexa. Tuttavia, la richiesta di uno schermo ancora più grande e di un audio più potente ha spinto Amazon a creare l’Echo Show 21, che si presenta con un display quasi doppio rispetto al modello da 15 pollici.

L’Echo Show 21 offre un sistema audio migliorato, con bassi più profondi e un suono adattivo che si regola all’ambiente circostante. Inoltre, entrambi i dispositivi includono una fotocamera avanzata con inquadratura automatica, campo visivo ampliato e zoom migliorato del 65%, perfetta per videochiamate di alta qualità. La tecnologia di riduzione del rumore consente conversazioni nitide, anche in ambienti rumorosi.

I nuovi modelli facilitano ulteriormente la gestione della Casa Intelligente grazie a un hub integrato compatibile con Matter, supporto per Wi-Fi, Thread e Zigbee. Sono anche i primi dispositivi Echo a integrare il supporto per il Wi-Fi 6E, offrendo una connessione ultra-rapida ideale per lo streaming su Fire TV.

Per adattarsi a ogni ambiente, entrambi i modelli dispongono di cornici intercambiabili disponibili in bianco e marrone chiaro (a partire da 39,99 €) e di un supporto regolabile premium (109,99 €).

Con questi dispositivi, Amazon continua a unire tecnologia all’avanguardia, eleganza e praticità, rendendo la casa sempre più connessa e funzionale.

di Marta Gravina