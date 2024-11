Autobro a Castel San Giovanni: nuovo punto di riferimento per auto usate e a km0

Inaugurata lo scorso 1° ottobre a Castel San Giovanni, la concessionaria Autobro ha già attirato l’interesse di numerosi clienti grazie alla sua capacità di proporre veicoli con bassi chilometraggi a prezzi accessibili, coprendo così una vasta gamma di esigenze e budget.

La filosofia di Autobro, che ha la sua sede in via Fratelli Bandiera 50 (informazioni al 0523 1791590), si fonda su alcuni principi cardine: offrire vetture affidabili e di qualità, con un’attenzione particolare al cliente e alla trasparenza.

Alta specializzazione

Specializzata in auto a chilometri zero e usate, tutte certificate e garantite, Autobro rappresenta una nuova realtà nel mercato automobilistico della provincia di Piacenza. Autobro non è solo una concessionaria locale, ma parte di una rete nazionale di punti vendita, configurandosi come un vero e proprio franchising del gruppo Intergea. Questo le permette di accedere a un vastissimo parco auto attraverso la collaborazione con Autoingros, una delle concessionarie ufficiali più importanti in Italia.

Servizi a 360 gradi al servizio della clientela

L’approccio di Intergea si fonda sulla ricerca costante della qualità e sull’impegno a mantenere standard elevati e uniformi in ogni fase del processo: dalla consulenza iniziale, alla vendita, fino all’assistenza post-vendita. La capillare rete di collaborazione con concessionarie e partner autorizzati garantisce ai clienti un’esperienza di acquisto affidabile, fluida e trasparente, indipendentemente dalla sede in cui si trovano.

Ampia scelta per i clienti

Grazie alla collaborazione con Autoingros, lo showroom Autobro di Castel San Giovanni diventa anche un punto di consegna per qualsiasi vettura commercializzata dal gruppo Autoingros. Tanti i marchi proposti, tra cui Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional, Abarth, Jeep, Hyundai, Honda, Seat, Cupra, Citroën, Opel, Peugeot, Omoda ed EMC.

Professionalità, affidabilità e competenza

Un punto di forza di Autobro è la sua squadra di esperti, sempre pronta a fornire consulenze personalizzate per massimizzare la valutazione del veicolo usato e facilitare il passaggio alla prossima auto. Inoltre, fino alla fine dell’anno, la concessionaria offre promozioni con sconti speciali, pensati per incentivare i clienti a trovare l’auto perfetta a condizioni vantaggiose. Questo approccio, orientato alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente, rende Autobro una scelta interessante per chiunque cerchi affidabilità e convenienza.

L’azienda è in grado di offrire un servizio rapido, efficiente e personalizzato, rispondendo in modo puntuale alle esigenze di ogni cliente. Che si tratti di una consulenza preliminare, della scelta di un veicolo a chilometri zero o usato, o del supporto post-vendita, Autobro si distingue per la capacità di accompagnare l’acquirente lungo tutto il percorso d’acquisto, trasformando ogni interazione in un’esperienza piacevole e soddisfacente.

È possibile contattare Autobro al numero 0523 1791590 oppure all’indirizzo mail [email protected].