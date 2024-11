Il 5G è a portata di tutti, oggi

Ormai la tecnologia 5G è diffusa in tutto il paese e sta diventando sempre meno costosa

C’è stato un periodo in cui il 5G era sulla bocca di tutti: una tecnologia appena nata, ancora immatura, ma che prometteva enormi vantaggi. Il primo fra tutti? La velocità, decisamente superiore rispetto agli standard precedenti, pensata per permettere lo streaming di video in alta risoluzione senza buffering, anche in mobilità. Poi c’è la latenza ridotta, cruciale per applicazioni come video chiamate, giochi online e realtà aumentata, tutte situazioni che richiedono una connessione in tempo reale. A questo si aggiunge una maggiore stabilità e la capacità di gestire un numero di dispositivi molto più elevato rispetto al passato.

“All’epoca” – per modo di dire, dato che parliamo di pochi anni fa – solo gli smartphone top di gamma supportavano il nuovo standard, e gli operatori proponevano contratti 5G a costi elevati. Oggi invece il 5G è decisamente più accessibile. La maggior parte delle nuove offerte include ormai la connessione 5G come standard, e la copertura in Italia supera il 90%, rendendola alla portata di molti. Anche i dispositivi economici supportano ormai questa tecnologia, e si trovano modelli 5G di buona qualità addirittura sotto i 200 euro.

Samsung Galaxy A25 5G. Questo dispositivo è un ottimo punto di partenza per chi cerca un smartphone 5G economico. Offre un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo, con un display AMOLED di qualità e un comparto fotografico versatile. Inoltre, grazie al supporto software garantito per i prossimi anni, potrai goderti le ultime novità Android per molto tempo.

Redmi Note 13. Se cerchi uno smartphone 5G economico e dalle prestazioni solide, il Redmi Note 13 è un’ottima scelta. Offre un display AMOLED di alta qualità, un processore MediaTek efficiente e una batteria a lunga durata. Nonostante il prezzo contenuto, il Redmi Note 13 non rinuncia a un comparto fotografico di buona qualità, con un sensore principale da 108 MP.

di Alberto Bacchin