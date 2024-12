“INside Artist”: un viaggio nell’arte contemporanea con la mostra a palazzo Farnese

Dal 7 al 22 dicembre a palazzo Farnese (spazio mostre), in Strada Cittadella 29 a Piacenza, si potrà visitare la mostra collettiva nazionale di arte contemporanea “INside Artist“. L’evento è ad ingresso libero e gratuito ed è organizzato dall’associazione culturale Luci & Ombre – Arti Visive Piacenza, in collaborazione con il Comune di Piacenza.

La mostra, la cui inaugurazione si terrà sabato 7 dicembre alle 17, è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Piacenza, dal Touring Club Italiano e da E.N.A.C. (Ente Nazionale Attività Culturali), ed è resa possibile grazie anche alla collaborazione con Molino Dallagiovanna, tenuta mulino Segalini e cantina Albasi, oltre al supporto di CSV Emilia e Auser Piacenza. L’evento presenta una ricca selezione di opere di pittura, scultura, installazione, video art, mixed media, disegno, arte digitale e gioiello contemporaneo, realizzate da 38 autori provenienti da Italia e Corea del Sud.

le parole degli organizzatori

“INside Artist esplora il legame tra arte e artista, mettendo al centro l’interiorità dell’autore, riflesso delle sue emozioni, percezioni e creatività – ha affermato la curatrice Maria Lisa Skarpa -. Ogni opera racchiude frammenti del mondo interiore dell’artista, uno spazio unico che unisce passato, presente e futuro, e che diventa rifugio e fonte di ispirazione. La mostra invita il pubblico a guardare oltre la superficie, scoprendo l’identità di ogni artista attraverso scelte stilistiche, simboli e tecniche espressive. Questo dialogo diretto tra autore e spettatore stimola riflessione, sensibilizzazione e comprensione dell’arte contemporanea. In un’epoca segnata da innovazioni come l’intelligenza artificiale e profondi dibattiti sociali, INside Artist si pone come uno spazio di confronto e conoscenza. La mostra promuove un dialogo aperto, opponendosi a chiusure e pregiudizi, e offre al pubblico l’opportunità di comprendere il valore e il significato delle opere, rivelando la complessità del mondo creativo contemporaneo”.

A tal proposito Christian Fiazza, assessore alla cultura del comune di Piacenza, asserisce in merito: “Mi entusiasma “INside Artist”, questa mostra collettiva internazionale d’arte che è poi ricerca dentro noi stessi, dentro il ruolo dell’artista e del suo agire in ambito contemporaneo, mi entusiasma allo stesso modo in cui questa bella iniziativa mi lasciò molte cose dentro lo scorso anno. Attraverso questi artisti sembra emergere una contemporaneità nuova che si riallaccia alla virtualità del nostro tempo, ma anche al ruolo dell’arte come elemento di interpretazione di noi stessi”.

Mentre Daniela Astolfi, mediatrice artistica per la Corea del Sud, afferma: “L’associazione Luci & Ombre di Piacenza, con i suoi ultimi progetti espositivi, L’era del (non) tempo del 2023 e INside Artist di quest’anno, ha dato spazio a questi talenti internazionali accogliendoli in una realtà locale ma che riflette su tematiche riguardanti la globalità degli individui. Nel caso specifico la mostra INside Artist ha come scopo quello di permettere all’artista di far emergere il proprio mondo interiore. L’artista è libero di poter esprimere sé stesso nel modo che più sente vicino al suo animo e alla sua natura artistica in un dialogo democratico con altri artisti”.

EVENTO BENEFICO

Durante l’apertura della mostra si terrà un’importante iniziativa solidale che unisce uno dei principali linguaggi espressivi dell’associazione, la fotografia, con l’obiettivo di trasformare le festività natalizie in un’occasione di solidarietà verso chi è in difficoltà.

Grazie al dialogo con Progetto come nuovo di Piacenza, l’associazione ha rafforzato il legame con Caritas Diocesana Piacenza-Bobbio.

Da questa collaborazione è nata una “catena benefica” che coinvolge tutti: dagli organizzatori della mostra ai partecipanti dell’evento fotografico, fino al pubblico, che sarà invitato a contribuire durante l’aperitivo benefico conclusivo. Questo momento è reso possibile grazie al prezioso supporto delle aziende piacentine Tenuta Mulino Segalini e cantina Albasi che offriranno l’aperativo a tutti i presenti e Molino Dallagiovanna che offrirà speciali omaggi a chiunque decida di donare.

L’evento culminerà con la presenza di alcuni responsabili di Caritas, celebrando la raccolta fondi come un autentico momento di condivisione, vicinanza e speranza.

gli espositori

Alice Adorni, Michele Aldi, Anguilla Ink, Cinzia Anselmi, Ezio Arosio, Milena Barbieri, Chiara Belloni, Iolanda Bocelli, Isella Bongiorni, Laura Capellini, Elena Cavanna, Antonio Ceccarelli, Marina Comerio, Chiara Complice, Roberta Cordani, Alex Da Torres, Francesca Dosi, Anna Maria Falsetti, Fiorenza Fiorini, Denebola Fornaciari, Arianna Gandolfi, Tiziana Giordano, Vincenzo Gobbi, Kino, Eugenio Lambri, Alberto Tae Woong Lee, MA.BI, Elisabetta Massari, Myrror, Maria Orzes, Monica Poletti, Alessia Prati, Gianfranco Rossi, Simone Savinetti, Maria Lisa Skarpa, Victor Tampei, Thia Path, Maria Grazia Tosi.

EVENTI IN PROGRAMMA

– Sabato 7 dicembre inaugurazione con brindisi e interventi dell’assessore alla Cultura Christian Fiazza, del Presidente Maria Lisa Skarpa; fotografo ufficiale dell’evento Davide De Paoli, Vicepresidente

– Sabato 21 dicembre “Evento benefico” il cui ricavato sarà interamente devoluto a Caritas Diocesana Piacenza Bobbio e che si svolge di due momenti diversi:

• Ore 14.30 “La fotografia incontra la solidarietà“: modelle e modelli provenienti da tutta Italia poseranno gratuitamente per i fotografi partecipanti all’insegna della solidarietà. Rivolto a i fotografi, il pubblico può assistere liberamente

• Ore 17.00 “Aperitivo benefico”: appuntamento aperto a tutti per degustare i vini di Tenuta Mulino Segalini e Cantina Albasi e, per tutti coloro che vorranno donare, sarà offerto uno speciale omaggio curato da Molino Dallagiovanna. È possibile effettuare donazioni tramite contanti, Paypal e bonifico bancario; l’iniziativa è aperta a tutti

L’evento si conclude attorno alle ore 18.45 alla presenza di alcuni responsabili di Caritas.

ORARI

Lunedì chiuso – martedì / mercoledì / giovedì / venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – dalle 15.00 alle 18.00 – sabato / domenica dalle 10.00 alle 18.00 orario continuato.