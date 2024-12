KIA EV9 GT: il SUV elettrico sportivo che ridefinisce il segmento a 7 posti

Oltre 500 CV, accelerazione fulminea e tecnologia avanzata: la nuova KIA EV9 GT punta a dominare il mercato dei maxi SUV elettrici

La rivoluzione del segmento dei SUV elettrici sportivi a 7 posti ha un nuovo protagonista: la KIA EV9 GT. Se volete saperne di tutto, vi rimandiamo all’articolo completo dei ragazzi di tuttotek.it!

Presentata ufficialmente al Salone dell’Auto di Los Angeles, questa versione sportiva del già noto maxi SUV elettrico coreano si distingue per design aggressivo, prestazioni impressionanti e dotazioni tecnologiche di alto livello.

La KIA EV9 GT si presenta con un’estetica rinnovata, pensata per enfatizzare il carattere sportivo. Tra i dettagli che spiccano troviamo cerchi in lega da 21 pollici, pinze freno verde neon e una firma luminosa esclusiva. Gli interni riflettono l’anima performante del modello, con sedili sportivi in Alcantara arricchiti da cuciture e dettagli verde brillante, un volante specifico GT e una configurazione che mantiene inalterata la versatilità del modello base: sette posti comodi e un doppio schermo da 12,3 pollici per strumentazione digitale e infotainment.

Il cuore della KIA EV9 GT è un powertrain composto da due motori elettrici: uno anteriore da 160 kW e uno posteriore da 270 kW. La potenza complessiva supera i 500 CV (508 per l’esattezza), permettendo un’accelerazione da 0 a 96 km/h in soli 4,3 secondi.

Tra le novità più curiose c’è il Virtual Gear Shift, un sistema che simula le cambiate tipiche di un cambio automatico, ripreso dalla Hyundai IONIQ 5 N. Questa soluzione promette di migliorare l’esperienza di guida, offrendo un feeling più coinvolgente anche per i puristi dell’auto sportiva.

La piattaforma E-GMP su cui si basa la KIA EV9 GT consente ricariche rapide grazie all’architettura a 800 V: utilizzando una colonnina HPC da 350 kW, è possibile passare dal 10% all’80% di carica in soli 25 minuti. Oltre a questo, il SUV è dotato di avanzati sistemi ADAS di Livello 2 per la guida assistita, che migliorano la sicurezza e il comfort nei lunghi viaggi.

La commercializzazione della KIA EV9 GT è prevista per la seconda metà del 2025, con un debutto iniziale sul mercato statunitense, dove adotterà il connettore NACS. Per il mercato europeo, invece, si attendono ancora conferme ufficiali su prezzi e disponibilità.

di Marta Gravina