Mercedes-Benz e Apple Watch: controllo dell’auto a portata di polso

Mercedes-Benz segna un passo avanti nell’innovazione tecnologica automobilistica grazie al lancio di un’app dedicata all’Apple Watch

Mercedes-Benz alza l’asticella della tecnologia applicata alla mobilità lanciando una nuova app per Apple Watch, pensata per migliorare la connettività e semplificare la gestione del veicolo. Questo strumento permette ai proprietari dei veicoli del marchio di interagire con la propria auto direttamente dal polso, ridefinendo il concetto di mobilità connessa e semplificando l’esperienza d’uso quotidiana. L’app, già disponibile per i clienti europei, consente di gestire numerose funzionalità dell’auto, come il controllo del livello di carica per veicoli elettrici o ibridi plug-in, la localizzazione del veicolo, e la possibilità di bloccare o sbloccare le portiere. Mercedes punta sull’integrazione tra tecnologia indossabile e mobilità intelligente, confermandosi leader nella transizione verso un’auto sempre più connessa.

L’ Apple Watch si trasforma così in un vero e proprio telecomando smart, eliminando la necessità di dispositivi tradizionali. Per accedere a queste innovative funzionalità, gli utenti devono disporre di un Apple Watch aggiornato almeno a WatchOS 9, un account Mercedes-Benz attivo e l’ultima versione dell’app Mercedes sul proprio smartphone. Questo connubio tra hardware e software riflette l’impegno della casa automobilistica tedesca nel garantire una transizione fluida verso la digitalizzazione della mobilità. Se l’app è attualmente disponibile per i clienti europei, Mercedes ha annunciato che presto sarà accessibile anche in mercati come gli Stati Uniti e la Cina. L’iniziativa rappresenta un chiaro esempio dell’impegno di Mercedes nel coniugare tecnologia e mobilità, offrendo soluzioni capaci di adattarsi alle esigenze di un pubblico sempre più orientato verso un ecosistema digitale integrato.

Se vuoi conoscere tutti i dettagli di questa nuova app e delle sue funzionalità, ti invitiamo a leggere l’articolo completo su tuttotek.it.

di Lorenzo Apuzzo