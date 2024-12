Al Farnese il via ai lavori con i rappresentanti di istituto per il Tavolo comunale

Nella giornata di ieri, martedì 3 dicembre, a Palazzo Farnese, si è svolto il primo incontro dell’anno scolastico del Tavolo comunale, che ha riunito i rappresentanti di istituto delle secondarie di 2° grado e i componenti della Consulta provinciale degli studenti.

L’incontro è stato aperto dagli esponenti delle istituzioni locali, che non hanno perso l’occasione di rivolgere un augurio di buon lavoro ai ragazzi, condividendo l’importanza e il valore del loro impegno come punto di riferimento e portavoce dei propri coetanei.

i laboratori

L’appuntamento ha visto i partecipanti coinvolti in due laboratori: il primo, attraverso la testimonianza di Marcello Trabucchi, sul tema della rappresentanza, il secondo dedicato all’illustrazione delle opportunità offerte dal servizio comunale Piacenza Giovani, dagli sportelli Europe Direct e Orientagiovani.

Accanto all’assessore alle Politiche Giovanili, Agenda 2030 e Next Generation EU Francesco Brianzi, che ha seguito interamente i lavori partecipando anche al momento conclusivo di restituzione e “Question Time”, sono intervenuti la sindaca Katia Tarasconi, la presidente della Provincia Monica Patelli, l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per Parma e Piacenza, Andrea Grossi e l’assessora alla Pubblica Istruzione di Fiorenzuola, Elena Grilli.

“Ringraziamo ognuno di loro – ha sottolineato la presidente della Consulta provinciale degli studenti, Emma Facchini – per la disponibilità e l’attenzione manifestate nei nostri confronti, con apertura al dialogo e un senso di vicinanza a noi rappresentanti che abbiamo percepito e apprezzato: un segnale importante di quanto venga valorizzata la voce degli studenti all’interno delle istituzioni, a conferma del cammino e delle progettualità già avviate”.

le parole dell’assessore brianzi

“E’ vero, come ha rimarcato la sindaca Tarasconi, che la scuola è una palestra di democrazia. Ne abbiamo la prova ogni volta che incontriamo e abbiamo l’opportunità di confrontarci con questi ragazzi, che interpretano con grande passione e responsabilità il mandato ricevuto dai propri compagni. Per questo – spiega l’assessore Brianzi – è fondamentale per l’Amministrazione comunale portare avanti il percorso di condivisione già intrapreso con la Consulta e il Tavolo dei rappresentanti, come è avvenuto ad esempio nei mesi scorsi attraverso il progetto “Scelgo io” della Regione Emilia Romagna, mirato a favorire la consapevolezza e la partecipazione dei giovani in occasione delle elezioni europee, o con il nuovissimo progetto “Corner of Europe” in corso in queste settimane. Gli studenti che scelgono di dedicarsi attivamente alla rappresentanza possono aiutarci in modo significativo sia a veicolare informazioni e messaggi di sensibilizzazione che vorremmo estendere alla più ampia platea possibile di ragazze e ragazzi, sia a individuare e recepire le loro esigenze, le criticità su cui occorre una maggiore presenza delle istituzioni, o gli ambiti in cui possiamo offrire loro occasioni di crescita e qualificazione ulteriore, in sinergia con tutti gli istituti del territorio e con l’Ufficio scolastico, di cui desidero ringraziare per la presenza sempre attiva anche la referente della Consulta studentesca Giorgia Babini. Proprio dall’ascolto delle istanze portate alla nostra attenzione dai ragazzi, scaturiranno nuovi tavoli tematici nei prossimi mesi”.