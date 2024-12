Inizia il conto alla rovescia: manca poco alla fine del gioco “Che classe!”

Manca meno di una settimana alla conclusione dell’ottava edizione di Che Classe: si fa sempre più urgente la necessità di accumulare tutti i punti possibili per dare un ultimo impulso alla gara.

Anche se la fine del gioco si avvicina, non dimenticate di votare ogni giorno per la vostra classe preferita: i premi finali saranno assegnati alle prime 138 classi, quindi anche pochi punti potrebbero cambiare tutto. Per guadagnare un vantaggio extra, visitate il Centro Commerciale Gotico: mercoledì verrà esposto l’ultimo codice bonus da utilizzare fino a sabato, che vi regalerà 3 punti in più per ogni voto.

Non meno importante è la creazione degli elaborati: disegni, scritti e progetti sul tema “Il mio sogno più grande” possono ancora far guadagnare punti preziosi, cinque per ciascun lavoro inviato.

Segnatevi una data cruciale: il 14 dicembre. A mezzanotte si chiuderanno le votazioni digitali, e entro le 23:59 dovrete inviare i vostri elaborati all’indirizzo [email protected]. Intanto ecco la nuova classifica: chissà come si svilupperà nei prossimi giorni!

Classifica 9 dicembre 2024