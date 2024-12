Suzuki Jimny Mata: l’addio iconico con una limited edition da collezione

Il Suzuki Jimny, il celebre fuoristrada compatto che ha conquistato generazioni di appassionati, si congeda dal mercato europeo con un’edizione speciale: il Jimny Mata

Suzuki Jimny, il piccolo grande fuoristrada che ha conquistato generazioni di appassionati di off-road, si prepara a salutare il mercato europeo in grande stile. Per celebrare l’addio, la casa giapponese ha creato un’edizione limitata da collezione: il Jimny Mata. Questa versione speciale è un omaggio alle qualità che hanno reso questo modello leggendario, abbinando elementi esclusivi a un design ricercato. Un tributo unico per celebrare la chiusura della produzione di un modello iconico, messa a dura prova dalle rigide normative sulle emissioni. Presentato al Salone di Torino 2024, il Jimny Mata è pensato per gli estimatori del marchio e gli amanti del fuoristrada. Con soli 150 esemplari numerati disponibili, questa versione si distingue per dettagli esclusivi: una livrea bicolor in Argento Siberia Metallizzato con finiture in Matt Black, una griglia vintage e decalcomanie che richiamano il Kanji “又”, simbolo di rinnovamento.

Gli amanti dell’avventura apprezzeranno gli accessori tecnici come protezioni in metallo per affrontare i percorsi più ostici, paraspruzzi e coperture dedicate per la ruota di scorta.

Anche sotto il cofano il Jimny Mata resta fedele alle sue radici, con un motore benzina 1.5 abbinato a un sistema di trazione integrale 4WD ALLGRIP PRO, pensato per garantire performance superiori su qualsiasi terreno. Ma non è tutto: l’esperienza di guida è resa unica dalla possibilità di gestire le quattro ruote motrici con semplicità, trasformando ogni percorso in un’avventura. Il Suzuki Jimny Mata non è soltanto un’auto: è un tributo a decenni di storia e passione.

Con questa edizione limitata, Suzuki chiude un capitolo iconico, lasciando un’eredità che difficilmente sarà dimenticata dagli amanti del fuoristrada. Dal suo debutto nel 1970, il Jimny ha rappresentato un punto di riferimento per chi cerca un veicolo compatto, robusto e in grado di affrontare ogni tipo di terreno. Per conoscere ogni dettaglio su caratteristiche, prezzo e disponibilità del Suzuki Jimny Mata, potete dare un’occhiata all’articolo completo su tuttotek.it.

di Lorenzo Apuzzo