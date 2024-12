Premiati i bravissimi del Polo: la cerimonia di consegna delle borse di studio nel Padiglione Vegezzi

Il 29 novembre scorso, nella suggestiva cornice del Padiglione Vegezzi del Campus Arata del Politecnico di Milano, si è tenuta la ormai tradizionale cerimonia di premiazione degli studenti vincitori delle borse di studio per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. Le borse sono messe a disposizione da enti, associazioni, aziende e privati del territorio piacentino che hanno a cuore la formazione degli studenti, anche di quelli economicamente svantaggiati, al fine di garantire il diritto all’istruzione e la valorizzazione del merito. I riconoscimenti erogati sono in continuo aumento grazie ai privati, ma anche alle aziende sempre più consapevoli della ricchezza che gli studenti del Politecnico possono portare nel mondo del lavoro.

La cerimonia di consegna

Il 29 novembre sono state ufficialmente consegnate: tre borse di studio “Pizzigati Minoja” per l’A.A. 2023/2024; tre borse di studio intitolate “Dott. Ing. Aldo Aonzo” per l’A.A. 2023/2024 (una di nuova assegnazione e due rinnovi); una borsa di studio “Confindustria Piacenza – Cesare Betti” per l’A.A. 2023/2024; una borsa di studio “Ing. Alessandro Ghisoni” per l’A.A. 2024/2025; una borsa di studio “Ing. Attilio Ceresa” per l’A.A. 2024/2025, una borsa di studio per la seconda edizione della borsa “Girls@PoloPc” 2023/2024 e infine una borsa di studio “Douglas Chero” per l’A.A. 2024/2025. Ad aprire la cerimonia e fare gli onori di casa, il Prof. Dario Zaninelli, Prorettore del Politecnico di Milano con delega per il Polo Territoriale di Piacenza.

Pizzigati Minoja

Le borse di studio “Pizzigati Minoja”, dell’importo di 7.600 euro ciascuna, sono state consegnate dall’Assessore Francesco Brianzi in rappresentanza del Comune di Piacenza e dall’ing. Guido Magenta in rappresentanza della famiglia donatrice. Le borse di studio sono state assegnate a Wassim Akrach, Matteo Finotti e Alexandra Georgiana Negoita.

Dott. Ing. Aldo Aonzo

Vincenzo Ventura, Giuseppe Parma e Kamalbeer Singh hanno ricevuto dalla dr.ssa Valeria Vecchi, nipote del Dott. Ing. Aldo Aonzo, le borse di studio da 5.000 euro. Le borse di studio, istituite dalla Società Cementirossi S.p.A., sono intitolate alla memoria del Dott. Ing. Aldo Aonzo, imprenditore piacentino, laureato del Politecnico di Milano.

La borsa di studio, conferita ogni anno a uno studente iscritto al primo anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica del Polo di Piacenza del Politecnico, può essere rinnovata per i due anni successivi del corso, se l’assegnatario mantiene i requisiti previsti dal bando di concorso.

Confindustria Piacenza – Cesare Betti

La borsa di studio “Confindustria Piacenza – Cesare Betti”, istituita in memoria del Dott. Cesare Betti, compianto Direttore di Confindustria Piacenza, del valore di 5.000 euro, è stata assegnata a Shaunak Supratim Mukherji, laureatosi in Progettazione dell’Architettura nel luglio 2024. Presenti per Confindustria la dr.ssa Maria Angela Spezia accompagnata dal dott. Stefano Riva. La borsa di studio è riservata ai laureati nei corsi di laurea in Ingegneria Meccanica o Progettazione dell’Architettura del Polo Territoriale di Piacenza e che intendano iscriversi a un corso di laurea magistrale attivo presso il Politecnico di Milano.

Ing. Alessandro Ghisoni

Marco De Vuono per il secondo anno consecutivo ha ricevuto la borsa di studio intitolata all’“Ing. Alessandro Ghisoni” del valore di 1.000 euro. La borsa è messa a disposizione annualmente dai coniugi Maurizio e Claudia Ghisoni, in memoria del figlio Alessandro, laureato in Ingegneria Meccanica presso il Campus di Piacenza del Politecnico di Milano e prematuramente scomparso. La borsa di studio è riservata agli studenti del II e III anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano.

Ing. Attilio Ceresa

La borsa di studio intitolata “Ing. Attilio Ceresa”, del valore di 1.000 euro, è destinata a studenti regolarmente iscritti al II e III anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica presso il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano. Presente il figlio dell’Ing. Ceresa, Dott. Giovanni Ceresa, che ha premiato Martina Buonofiglio vincitrice di questa edizione.

Girls@PoloPc

La borsa di studio Girls@PoloPc del valore di 2.500 euro, istituita con la finalità di promuovere le discipline STEM, è dedicata alle studentesse del I anno del corso di laurea in ingegneria meccanica al fine d’incentivarne e sostenerne il percorso di studi, è stata assegnata ad Aida Cavanna e consegnata dalla dr.ssa Maria Angela Spezia, da sempre tenace sostenitrice del ruolo delle donne nel mondo del lavoro e dal prof. Renzo Marchesi, presidente di PoliPiacenza, ente donatore della borsa.

Douglas Chero

Da ultimo, alla presenza degli Organi sociali e delle figure più vicine alla società, l’ing. Marco Summa, socio unico dell’azienda donatrice, ha consegnato la pergamena della borsa di 5.000 euro messa a disposizione da Douglas Chero, all’assegnataria Anna Maria Zhegar.

Le novità di quest’anno

Quest’anno agli studenti delle lauree triennali del Polo Territoriale di Piacenza è stata offerta una nuova opportunità nel panorama delle borse di studio. La borsa di studio Douglas Chero, del valore di 5.000 euro, è destinata a studenti del II e III anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica o in Progettazione dell’Architettura. La borsa di studio è stata istituita in occasione della ricorrenza dei 50 anni dalla costituzione della società, avvenuta il 27 settembre 1974 ed è dedicata alla memoria dei Signori Pierluigi Baldini e Giuseppina Rigamonti, tragicamente scomparsi in Thailandia nel 2004. Sono giunte oltre 50 domande e la vincitrice di questa prima edizione è Anna Maria Zhegar, studentessa del secondo anno del corso di laurea in Progettazione dell’Architettura; il premio è stato consegnato dall’ing. Marco Summa, Socio Unico di Douglas Chero dal 24 luglio 2023, alla presenza degli Organi sociali e delle figure più vicine alla società.

Per una nuova borsa che arriva, un’altra se ne va. Dopo 25 anni, la borsa di studio Pizzigati Minoja è giunta all’ultima edizione. Dal 1999, sono stati premiati più di 70 studenti e studentesse. Alcuni di loro sono all’estero, altri sono rimasti a Piacenza, qualcuno è docente al Politecnico. Tra i premiati delle prime edizioni anche Monica Patelli, Presidente della Provincia di Piacenza.