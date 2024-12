Borsa di studio in memoria di Luigi Milani, il Volta premia l’ex alunno Satvir Singh

Il “prof” Luigi Milani è stato ricordato nel modo migliore. Un suo ex alunno, Satvir Singh, oggi iscritto alla facoltà di Ingegneria meccanica al Politecnico di Piacenza, ha ricevuto la borsa di studio istituita dalla moglie dell’amatissimo professore deceduto all’inizio di quest’anno per una malattia. La borsa di studio è stata istituita di comune accordo con la scuola, il Polo superiore Volta di Borgonovo, dove Milani ha insegnato fino a che le forze gliel’hanno consentito.

“La scuola è stata per Luigi una parte fondamentale della sua vita – ha detto la moglie Ilaria Lupini – e sono certa che lui rimarrà sempre una parte fondamentale di questa scuola”.

A ricordarlo sono stati anche anche insegnanti, ex colleghi del professore conosciuto anche come il cantante Betty Blue. “Sapeva appassionare e incantare i ragazzi. Il suo impegno andava oltre quello prettamente scolastico”.