La studentessa piacentina Noemi Scarico vince il “Premio dei premi”

Noemi Scarico, giovane ragazza al quarto anno del Liceo Respighi di Piacenza, ha vinto il Premio dei premi: un prestigioso riconoscimento nazionale per coloro che si distinguono nell’innovazione.

Le attività extracurriculari che distinguono il Liceo vanno di pari passo con il programma ministeriale Scuola Futura, il quale si impegna per stimolare e valorizzare i ragazzi attraverso progetti innovativi, come la digitalizzazione e le attività trasversali.

La studentessa verrà premiata in una cerimonia che si terrà al Teatro Salone Margherita di Roma il 17 dicembre: sarà accompagnata dalla professoressa Samantha Aimi e dallo studente Tommaso Apponi.

Sia la docente che lo studente hanno percorso con Noemi scarico il cammino formativo di Scuola Futura. I progetti in questione sono l’Art of Game a Firenze e il Laboratorio del pensare contemporaneo a Piacenza.

Anche la docente ha evidenziato la positività del progetto Scuola Futura, riconoscendo le sue attività come maratone immersive e occasioni per gli studenti di confrontarsi con ragazzi e ragazze di altri istituti scolastici, stimolando il dialogo, il confronto e la condivisione di idee.