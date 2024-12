Samsung rivoluziona l’estetica e le prestazioni con i nuovi Galaxy S25 e Galaxy S25+

Nuove tonalità e potenza senza precedenti: Samsung punta a stupire con i Galaxy S25 e S25+

Samsung si prepara a inaugurare il 2025 con il lancio dei nuovi Galaxy S25 e Galaxy S25+, previsto per gennaio. Per saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo dedicato dei ragazzi di tuttotek.it!

Tra le novità più attese ci sono le opzioni di colore, svelate grazie a immagini trapelate recentemente dei vassoi SIM. Le cinque tonalità rivelate – Nero, Verde, Viola, Blu e Bianco – rappresentano un mix tra scelte tradizionali e nuove proposte vivaci, segnalando un cambio di direzione estetica per la linea Galaxy.

Le immagini mostrano un Blu profondo, definito come la tonalità più scura mai vista su uno smartphone Galaxy S, mentre il Verde richiama una sfumatura menta e il Viola si avvicina a un tenue violetto. Anche le opzioni Nero e Bianco, più classiche, potrebbero riservare sorprese: il Nero, ad esempio, sembra orientarsi verso un grigio scuro sofisticato. Questi colori saranno disponibili per entrambi i modelli Galaxy S25 e S25+, mentre il più esclusivo Galaxy S25 Ultra potrebbe mantenere un design sobrio con materiali premium, come un telaio in titanio.

Sotto il cofano, i Galaxy S25 e S25+ offriranno prestazioni significativamente migliorate. I dispositivi saranno alimentati da due processori di punta: l’Exynos 2500 di Samsung e il Snapdragon 8 Elite, in base ai mercati. Mentre l’utilizzo del chip Exynos potrebbe essere limitato a specifiche regioni, i test su Geekbench del modello con Snapdragon 8 Elite mostrano un aumento delle performance rispetto ai predecessori.

Per quanto riguarda i display, Samsung manterrà le dimensioni già apprezzate nei modelli precedenti: 6,2 pollici per il Galaxy S25 e 6,7 pollici per il Galaxy S25+. Tuttavia, l’azienda potrebbe ampliare ulteriormente la gamma con un nuovo modello “Slim”, il cui lancio sarebbe previsto per il corso del 2025.

L’aggiornamento cromatico e l’introduzione di chip più potenti confermano la strategia di Samsung: unire design raffinato e tecnologia d’avanguardia per rafforzare la leadership nel mercato degli smartphone.

di Marta Gravina