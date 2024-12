Tre idee regalo di Natale per una casa smart e per un appassionato di tecnologia

Ecco tre gadget che non possono mancare in una casa smart, perfetti per un appassionato del mondo tech

Natale è alle porte e oggi andremo a scoprire e ad indicare ben tre idee regalo, tre gadget per un appassionato di tecnologia e di accessori per una casa sempre più smart anche in vista delle festività imminenti. Il primo prodotto che vogliamo presentare è il Twinkly Strings, ovvero una catena di luci a led, perfette per le decorazioni natalizie (e non solo). Si tratta di un gadget che rientra perfettamente in un ecosistema domotico e smart di una casa all’avanguardia. Queste luci sono compatibili con Alexa e Google Home (due oggetti altrettanto immancabili in una smart-home) ed è possibile mappare le luci, oltre che sfruttare la carica tramite USB-C, dunque ad alta compatibilità. Un filo da ben 12M che vi permetterà di aggiungere quel tocco di magia e luce in più al vostro ambiente. Ampiamente disponibili anche su Amazon.

All’interno di una casa smart non può mancare una macchina per il caffè intelligente, utilizzabile anche tramite app, per dei break di qualità e gusto. Alcune di queste macchine possono essere controllate anch’esse tramite un assistente vocale come Alexa, Google Assistant o Siri. Questo consente di programmare l’accensione, scegliere il tipo di caffè da preparare o regolare le impostazioni. Le app dedicate permettono di personalizzare ogni aspetto della preparazione. Inoltre, molte macchine smart sono progettate per gestire automaticamente le capsule o per macinare i chicchi in base alla preparazione scelta. Una delle migliori scelte è sicuramente la Lavazza A Modo Mio Voicy.

Ultimo gadget che ci sentiamo di consigliare è sicuramente un proiettore, ancor meglio se economico e a meno di 300€. Grazie ad un proiettore sarà possibile guardare i propri programmi preferiti direttamente su una parete dedicata e, se si tratta di un proiettore portatile, il comfort nell’utilizzo aumenta a dismisura. Uno dei migliori disponibili su Amazon è sicuramente il mini proiettore 4K targato LULUGTI.

di Francesco Messina