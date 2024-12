Gran finale sempre più vicino: elaborati e voti fino a stasera, presto i vincitori

Si conclude il bel viaggio dell’ottava edizione di Che Classe: oggi infatti si potrà votare per l’ultima volta per sostenere le proprie classi preferite. Alle 23.59 chiuderanno le “urne virtuali” che per otto settimane hanno accolto i vostri voti giornalieri.

Allo stesso modo, entro le ore 23.59 dovrete inviare gli elaborati relativi al quarto tema “Il mio sogno più grande” all’indirizzo [email protected]. È importante che venga indicata chiaramente la classe alla quale attribuire i punti degli elaborati, per evitare che questi vengano persi.

La prossima settimana verrà pubblicata la classifica definitiva delle 138 classi vincitrici, e finalmente scopriremo quali tra le concorrenti avranno raggiunto l’obiettivo. Per spronarvi ancora una volta, ecco l’ultima classifica provvisoria: ricordate che i punteggi riportati in questa graduatoria risalgono a qualche giorno fa, per permetterci di fare i controlli necessari prima della pubblicazione, e che i punteggi relativi agli ultimi elaborati non sono ancora stati inseriti. Sfruttate al meglio queste ultime ore: i premi vi aspettano!

