Il grande ritorno della Ford Escort: tradizione e innovazione in un modello senza tempo

Un grande ritorno per pochi: la nuova Ford Escort torna alle origini

Il 12 dicembre 2024 sarà una data storica per gli appassionati di motori: la leggendaria Ford Escort, icona dell’automobilismo mondiale, torna in una veste completamente nuova. Per saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo dedicato dei ragazzi di tuttotek.it!

Boreham Motorworks, una piccola azienda inglese, ha stretto un accordo ufficiale con Ford per rilanciare questo mito, ispirandosi alla celebre Escort Mk1 degli anni ’60 e ’70. Non si tratta di un restomod o di un modello elettrico, ma di una reinterpretazione fedele alla filosofia originale.

La nuova Ford Escort si presenta con impostazione classica: motore a benzina anteriore, cambio manuale e trazione semplice. Un omaggio alla guida pura, pensato per gli appassionati nostalgici. Un aspetto unico di questo progetto è la scelta di continuare la numerazione dei telai interrotta dall’Escort originale, creando un legame diretto con il passato. Con un design che richiama l’estetica della Mk1, adattato alle moderne esigenze di sicurezza e performance, questa vettura unisce tradizione e innovazione.

La nuova Ford Escort sarà realizzata in edizione limitata, riservata a collezionisti e appassionati. La produzione esclusiva comporterà prezzi elevati, rendendo questo modello un sogno per pochi. Tuttavia, per chi desidera vivere l’emozione di un’Escort Mk1 moderna, questa rappresenta un’opportunità unica.

Il rilancio della Escort è solo l’inizio. Boreham Motorworks ha annunciato l’intenzione di riportare alla luce altri quattro modelli storici di Ford. Tra questi, spicca la mitica RS200 Gruppo B, una coupé da rally che ha segnato gli anni ’80. Anche per questi modelli verrà mantenuta la filosofia di fedeltà alle radici, senza introduzione di tecnologie ibride o elettriche.

Il ritorno della Ford Escort va oltre il rilancio di un modello storico: è un omaggio a un’epoca in cui la guida era sinonimo di passione e libertà. Con il supporto di Ford, Boreham Motorworks dimostra che è possibile guardare al futuro senza dimenticare il passato, offrendo un sogno su quattro ruote che si rinnova senza perdere la sua anima.

di Marta Gravina