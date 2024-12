Natale da top di gamma: i migliori regali di livello premium!

Per appassionati di tecnologia e per chi ricerca il meglio, ecco i regali top di gamma

Oggi presentiamo una piccola serie di regali top di gamma per gli appassionati di tecnologia e per gli appassionati del meglio che c’è in circolazione. Andremo a scoprire tre prodotti: un televisore, un paio di cuffie bluetooth e uno smartphone di primissima fascia che faranno ingolosire i fan delle specifiche tecniche di fascia premium (e non solo).

Samsung TV Neo QLED: pannello da 65 pollici che offre un’esperienza visiva straordinaria grazie ai Quantum Mini LED con tecnologia Quantum Matrix. Il potente processore Neural Quantum 4K, con AI Upscaling, migliora automaticamente le immagini, anche a partire da contenuti non 4K. La pellicola anti-riverbero riduce i riflessi, permettendo una visione più chiara. Inoltre, gli altoparlanti superiori Samsung e il Dolby Atmos offrono un audio multidimensionale che ti immerge nell’azione. Infine, con lo Smart Hub, accedi facilmente ai tuoi film e programmi preferiti, per un intrattenimento completo e senza interruzioni.

Bose Headphones 700: queste cuffie offrono un’esperienza audio eccezionale con 11 livelli di riduzione del rumore attiva, garantendo una fruizione senza distrazioni di musica, podcast e chiamate. Il suono è nitido, con bassi profondi e un audio bilanciato a qualsiasi volume. Grazie a un sistema di microfoni avanzato, le chiamate sono cristalline anche in ambienti rumorosi o ventosi. Gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant sono facilmente accessibili, mentre i comandi touch sui padiglioni permettono un utilizzo intuitivo. Il design in acciaio inox e il comfort dei padiglioni inclinati assicurano ore di utilizzo piacevole. Con una batteria che dura fino a 20 ore, offrono anche l’accesso rapido a Spotify tramite un tocco.

Samsung Galaxy S24 Ultra: prestazioni avanzate grazie alla sua armatura in titanio e resistenza ai graffi con Corning Gorilla Armor, oltre a un grado di protezione IP68. Con l’AI, puoi modificare foto come un professionista, tradurre in tempo reale durante le chiamate e organizzare appunti con l’Assistente Note. La fotocamera da 200MP con ProVisual engine cattura dettagli straordinari, anche di notte, grazie al Space Zoom e ai pixel più grandi. Il potente processore e la batteria da 5.000 mAh garantiscono un’esperienza di gioco fluida e lunga autonomia. Il display QHD+ da 6,8″ con Vision Booster offre colori e contrasti eccezionali.

di Francesco Messina